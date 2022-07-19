Покушение на патрушева, вероятнее всего, было фейком, – российский оппозиционер

В соцсети сообщили, что на секретаря совбеза россии патрушева могли совершить покушение – его пытались отравить. Однако официально эту информацию российские власти так и не подтвердили.

Этот инцидент прокомментировал 24 каналу российский оппозиционный журналист Иван Яковенко. Он подчеркнул, что практически уверен в том, что покушение на патрушева – это фейк.

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По его словам, украинцы к этому точно не имеют никакого отношения.

Яковенко говорит, что, скорее всего, это какая-то провокация. Он не думает, что на самом деле что-то с патрушевым происходило.

Ведь этот человек, хоть и влиятелен в путинском окружении, но он никому не мешает. Поэтому не думаю, что в реальности это покушение действительно было,

– заявил оппозиционер.

По его мнению, это слухи от работников фсб россии. Ведь это огромная структура с большим штабом, занимающаяся лишь тем, что персонально охраняет путина и его близкое окружение.

"Поэтому, для того чтобы доказать свою необходимость, им втройне нужно распускать такие слухи. Ведь для чего еще эта гигантская структура?", – спрашивает он.

Яковенко добавил, что фсб также часто "ловят" каких-то шпионов, особенно среди ученых.

Что известно о покушении на патрушева: коротко

Автор телеграм-канала GENERALL SVR, который пишет о закулисных действиях российских властей, написал, что на патрушева было совершено покушение.

Известно, что российскому политику стало плохо, когда он вернулся с работы домой. Но его спасла охрана. Они быстро вызвали медиков.

партушева отправили не в обычную российскую больницу, а в медчасть, которая занимается обслуживанием путина. При этом охрана не дала его везти в обычной скорой.

Отмечается, что врачи в анализах патрушева обнаружили синтетический яд. И когда его состояние нормализовалось, отправили домой.

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