Цей інцидент прокоментував 24 каналу російський опозиційний журналіст Іван Яковенко. Він наголосив, що практично впевний у тому, що замах на патрушева – це фейк.

До теми патрушев може стати наступником путіна, – The Washington Post

За його словами, українці до цього точно не мають ніякого відношення.

Яковенко каже, що швидше за все, це якась провокація. Він не думає, що насправді щось з патрушевим відбувалося.

Адже ця людина, хоч і впливова в путінському оточенні, але він нікому не заважає. Тому не думаю, що в реальності цей замах дійсно був,

– заявив опозиціонер.

На його думку, це чутки від працівників фсб росії. Адже це величезна структура з великим штабом, яка займається лише тим, що персонально охороняє путіна і його близьке оточення.

"Тому для того, щоб довести свою необхідність, їм потрійно треба розпускати такі чутки. Адже для чого ще ця гігантська структура?", – запитує він.

Яковенко додав, що фсб також часто "ловлять" якихось шпигунів, особливо серед вчених.

Що відомо про замах на патрушева: коротко

Автор телеграм-каналу GENERALL SVR, який пише про закулісні дії російської влади, написав, що на патрушева було здійснено замах.

Відомо те, що російському політику стало погано, коли він повернувся з роботи додому. Але його врятувала охорона. Вони швидко викликали медиків.

Партушева відправили не до звичайної російської лікарні, а до медчастини, яка займається обслуговуванням путіна. При цьому охорона не дала його везти у звичайній швидкій.

Зазначається, що лікарі в аналізах патрушева виявили синтетичну отруту. І коли його стан нормалізувався, відправили додому.

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