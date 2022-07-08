В Японии расстреляли экс-премьера Абэ Синдзо: все, что известно о нападении и состоянии политика

В японском городе Нара 8 июля вооруженный мужчина расстрелял бывшего премьер-министра страны Абе Синдзо. Нападение на японского политика совершили в 11:30, когда тот выступал с публичной речью вблизи станции Ямато-Сайдадзи.

СМИ пишут, что японский политик не подает признаков жизни. Все, что стоит знать о покушении на Абе Синдзо и его состоянии сейчас читайте в материале 24 канала.

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Абе Синдзо получил ранения во время публичного выступления

В пятницу, 8 июля, Абе Синдзо прибыл в префектуру Нара в рамках избирательной кампании. На станции Ямато-Сайдадзи он выступил с публичной речью в поддержку Либерально-демократической партии. Именно во время этой речи вооруженный мужчина и напал на политика. Журналисты, которые были на месте происшествия, услышали 2 выстрела. После этого Абэ Синдзо упал на землю, истекая кровью.

Вскоре в сети появилось видео, на котором можно увидеть момент с обстрелом экс-премьера. Сюжет демонстрирует саму речь политика, которую мгновенно прерывают несколько выстрелов. После этого камера переводится на охранников, задержавших предполагаемого злоумышленника. Рядом с ним лежало, скорее всего, оружие, из которого он мог совершить атаку.

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Нападающего сразу же задержали

Японские правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний Тецуя Ямагами. Выяснилось, что задержанный мужчина – бывший военный. Полицейские проводят допрос. Также известно, что на месте происшествия уже конфисковали оружие, из которого предполагаемый злоумышленник мог попасть в Абе Синдзо.

Репортер Kyodo News на месте событий увидел, как мужчина молча подошел к Абе, который говорил несколько минут, прежде чем застрелить его. Оружие издало звук, сравнимый со взрывом, а после выстрела в воздух поднялся белый дым и чувствовался запах пороха. По словам журналиста, оружие, которым пользовался нападающий, было обмотано скотчем.

В каком состоянии Абе Синдзо

Стрелок заявил, что у него нет зла относительно политических убеждений Абе Синдзо.

После покушения японский чиновник упал в обморок и не подавал признаков жизни. Такую информацию озвучило местное издание со ссылкой на сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям. Тот заявил, что экс-премьер-министр Абе не подает признаков жизни. Журналисты сообщают, что Абе был ранен в шею и грудь. Именно из этих частей тела текла кровь.

Что известно о японском политике

Абэ родился в семье известного политика, до избрания в Палату представителей в 1993 году он работал секретарем своего отца, бывшего министра иностранных дел Синтаро Абе.

В 2006 – 2007 годах он ненадолго находился на должности премьер-министра, прежде чем снова занять этот пост в 2012 году. Он ушел в отставку из-за проблем со здоровьем после почти восьми лет.

5 июня 2015 года Синдзо Абе с официальным визитом прибывал в Украину. Это был первый визит чиновника такого ранга в наше государство в истории японско-украинских отношений.

Представитель правительства Японии отметил, что это – жестокий акт насилия. Он подчеркнул, что такие действия решительно осуждаются представителями власти страны.

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