Перед этим в российском ФСБ заявили, что якобы предупредили "покушение" на Симоньян и Собчак. Российские пропагандисты писали, что к покушениям якобы "причастны" украинские спецслужбы, пишет 24 Канал.

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Что заявили в Собчак

В издании Ксении Собчак рассказали со ссылкой на соратников "неонацистов" из "Параграфа88", подтвердивших им задержание "членов группировки".

Но не их цели – Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. На вопрос о сотрудничестве с СБУ они заявили, что не являются "заукраинцами и тем более трансукраинцами",

– написали в Собчак.

Также там сказали, что якобы соратник "неонацистов" сказал, что у них "друзья в Украине есть".

"Именно из задержанных никто там никогда не был", – сказал собеседник издания.

Кроме того, в Собчак написали, что после задержания "Параграф88" объявил о самороспуске и переходе своих членов в другие "неонацистские организации". Ведь один "из соратников не беспокоился о своей безопасности и мог подставить всю группу".

Россияне уже показывают "кадры допроса"

Пропаганда продолжила распространять фантазию ФСБ. В частности, там уже показали якобы "кадры допроса" так называемого создателя "неонацистской группировки", подозреваемого в подготовке убийства Маргариты Симоньян якобы по "заказу спецслужб Украины".

Задержанный якобы "проводил разведку места жительства" Симоньян, за что получил деньги. Согласно фантазиям россиян, куратор должен был оставить ему оружие. Однако подозреваемого задержало ФСБ.

Россияне уже показали якобы "задержанного" / Скриншот с видео

Что известно о попытке "покушения" на Симоньян и Собчак