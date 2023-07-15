Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Продление этого соглашения, вероятно, наступит с 17 июля 2023 года.

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Самое слабое звено

Перед продлением "зернового соглашения" Путин выдвинул ряд требований. Одно из ключевых условий – это подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Кроме того, кремлевский узурпатор хочет, чтобы разрешили продажу удобрений через порты Балтийского моря.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как всегда, самое слабое звено и главный для снятия санкций с России. Он изъявил желание "угодить" Москве и согласился присоединить SWIFT.

"Я так понял, что позиция Эрдогана была тверда и непоколебима. Он молчал и ждал, когда ответит Путин на его заявление, что если Россия не вернется к "зерновому соглашению", то оно будет продолжаться без участия страны-агрессорки, при этом турецкий флот будет обеспечивать безопасность прохождения судов по Черному морю в порты Украины", – сказал Жданов.

Важно! В июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в Черноморской зерновой инициативе с Россией и Украиной. С целью помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который ухудшился вторжением России и блокадой украинских портов. С этого времени эту инициативу несколько раз продлевали.

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Человек похож на Путина

Турецкие СМИ со ссылкой на Эрдоган сообщили, что Путин согласился на продление соглашения об экспорте зерна. Однако это заявление опроверг спикер бункерного Песков. Мол, никаких заявлений с российской стороны по поводу "зернового соглашения" не было.

Также Эрдоган заявил СМИ, что Путин в августе приедет в Турцию. Это будет его первая поездка за границу с момента выдачи ордера об аресте Международным уголовным судом. Так, президент Турции подтвердил договоренности с российским диктатором – Путин согласился продлить "зерновое соглашение", а Эрдоган пригласил его в Турцию.

"В последнее время некоторые источники говорят, что "человек похож на Путина" сегодня участвует в общественных мероприятиях. Возможно, он (Песков – 24 Канал) не с тем Путиным общался, что соглашение продлено", – отметил военный эксперт.

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