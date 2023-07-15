Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Продовження цієї угоди, ймовірно, настане з 17 липня 2023 року.

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Найслабша ланка

Перед продовженням "зернової угоди" Путін висунув низку вимог. Одна з ключових умов – це під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. Крім того, кремлівський узурпатор хоче, аби дозволили продаж добрив через порти Балтійського моря.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, як завжди найслабша ланка й головний до зняття санкцій з Росії. Він виявив бажання "догодити" Москві й погодився приєднати SWIFT.

"Я так зрозумів, що позиція Ердогана була тверда й непохитна. Він мовчав й чекав, коли відповість Путін на його заяву, що якщо Росія не повернеться до "зернової угоди", то вона продовжуватиметься без участі країни-агресорки, при цьому турецький флот гарантуватиме безпеку проходження суден по Чорному морю в порти України", – сказав Жданов.

Важливо! У липні 2022 року ООН і Туреччина виступили посередниками у Чорноморській зерновій ініціативі з Росією та Україною. З метою допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка погіршилася вторгненням Росії та блокадою нею українських портів. Відтоді цю ініціативу кілька разів подовжували.

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Людина схожа на Путіна

Турецькі ЗМІ з посиланням на Ердогана повідомили, що Путін погодився на продовження угоди про експорт зерна. Проте цю заяву спростував речник бункерного Пєсков. Мовляв, ніяких заяв з російського боку щодо "зернової угоди" не було.

Також Ердоган заявив ЗМІ, що Путін в серпня приїде в Туреччину. Це буде його перша поїздка за кордон з моменту видачі ордера про арешт Міжнародним кримінальним судом. Так, президент Туреччини підтвердив домовленості з російським диктатором – Путін погодився продовжити "зернову угоду", а Ердоган запросив його в Туреччину.

"Останнім часом деякі джерела говорять, що "людина схожа на Путіна" сьогодні бере участь у громадських заходах. Можливо, він (Пєсков – 24 Канал) не з тим Путіним спілкувався, що угода продовжена", – зазначив військовий експерт.

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