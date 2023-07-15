Перед цим у російському ФСБ заявили, що нібито попередили "замах" на Симоньян та Собчак. Російські пропагандисти писали, що до замахів нібито "причетні" українські спецслужби, пише 24 Канал.
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Що заявили у Собчак
У виданні Ксенії Собчак розповіли з посиланням на соратників "неонацистів" з "Параграфа88", що їм підтвердили затримання "членів угруповання".
Але не їх цілі – Ксенію Собчак та Маргариту Симоньян. На питання про співпрацю із СБУ вони заявили, що не є "заукраїнцями й тим більше трансукраїнцями",
– написали у Собчак.
Також там сказали, що нібито соратник "неонацистів" сказав, що у них "друзі в Україні є".
"Саме із затриманих ніхто там ніколи не був", – сказав співрозмовник видання.
Окрім того, у Собчак написали, що після затримання "Параграф88" оголосив про саморозпуск і перехід своїх членів до інших "неонацистських організацій". Адже один "з соратників не турбувався про свою безпеку і міг підставити всю групу".
Росіяни вже показують "кадри допиту"
Пропаганда продовжила поширювати фантазії ФСБ. Зокрема, там вже показали нібито "кадри допиту" так званого творця "неонацистського угруповання", якого підозрюють у підготовці вбивства Маргарити Сімоньян буцімто на "замовлення спецслужб України".
Затриманий нібито "проводив розвідку місця проживання" Сімоньян, за що отримав гроші. Згідно з фантазіями росіян, куратор мав залишити йому зброю. Проте підозрюваного затримало ФСБ.
Росіяни вже показали нібито "затриманого" / Скриншот з відео
Що відомо про спробу "замаху" на Сімоньян і Собчак
- 15 липня російське ФСБ заявило, що нібито вони попередили "замах" на пропагандистку Маргариту Сімоньян і скандальну політикиню Ксенію Собчак.
- Також російська федеральна служба безпеки запевнила, що нібито до інциденту "причетні" українські спецслужби.
- Також у Росії вже заявили, що затриманим нібито обіцяли винагороду в розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство. Тобто орієнтовно 16 тисяч доларів.