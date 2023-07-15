Перед цим у російському ФСБ заявили, що нібито попередили "замах" на Симоньян та Собчак. Російські пропагандисти писали, що до замахів нібито "причетні" українські спецслужби, пише 24 Канал.

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Що заявили у Собчак

У виданні Ксенії Собчак розповіли з посиланням на соратників "неонацистів" з "Параграфа88", що їм підтвердили затримання "членів угруповання".

Але не їх цілі – Ксенію Собчак та Маргариту Симоньян. На питання про співпрацю із СБУ вони заявили, що не є "заукраїнцями й тим більше трансукраїнцями",

– написали у Собчак.

Також там сказали, що нібито соратник "неонацистів" сказав, що у них "друзі в Україні є".

"Саме із затриманих ніхто там ніколи не був", – сказав співрозмовник видання.

Окрім того, у Собчак написали, що після затримання "Параграф88" оголосив про саморозпуск і перехід своїх членів до інших "неонацистських організацій". Адже один "з соратників не турбувався про свою безпеку і міг підставити всю групу".

Росіяни вже показують "кадри допиту"

Пропаганда продовжила поширювати фантазії ФСБ. Зокрема, там вже показали нібито "кадри допиту" так званого творця "неонацистського угруповання", якого підозрюють у підготовці вбивства Маргарити Сімоньян буцімто на "замовлення спецслужб України".

Затриманий нібито "проводив розвідку місця проживання" Сімоньян, за що отримав гроші. Згідно з фантазіями росіян, куратор мав залишити йому зброю. Проте підозрюваного затримало ФСБ.

Росіяни вже показали нібито "затриманого" / Скриншот з відео

Що відомо про спробу "замаху" на Сімоньян і Собчак