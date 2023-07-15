ФСБ нафантазувала, що нібито до спроб замаху на Сімоньян і Собчак, яка на початку вторгнення тікала з Росії, "причетні" українські спецслужби. Відповідну заяву поширюють російські пропагандисти, пише 24 Канал.

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За Сімоньян і Собчак буцімто "давали" по 1,5 мільйона рублів

У повідомленні мовиться, що буцімто 14 липня у Москві та Рязанській області затримали "членів неонацистського угруповання", які нібито проводили розвідку біля місць роботи і проживання пропагандисток.

У російських спецслужбах, які не змогли запобігти заколоту Пригожина, ще не встигли придумати кількість затриманих.

Натомість окупанти нафантазували, що затримані підтвердили, що нібито готували замахи за завданням СБУ. Їм нібито обіцяли винагороду в розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство. Це близько 16 тисяч доларів.

Слід зазначити, що ця вигадана сума значно менша, аніж та, яку українська розвідка дійсно пропонувала за терориста Гіркіна. У ГУР МО пропонували 100 тисяч доларів тільки за передачу Гіркіна, щоб той постав перед судом.

Що більше, у ФСБ навіть вигадали, що під час обшуків у затриманих вилучено автомат Калашникова, 90 набоїв до нього, ножі, кастети, гумові кийки, кайданки, "засоби зв'язку та комп'ютери з інформацією, що підтверджує їхні злочинні наміри".

Цілком ймовірно, що російські спецслужби просто натрапили на вагнерівців, колони яких днями їздили Росією.

Проти затриманих планується порушення кримінальних справ з екстремістським і терористичним забарвленням. Також Сімоньян вже прокоментувала так зване запобігання замаху на неї. "Працюємо, брати!", – сказала вона.

Згодом пропагандисти опублікували відео "допиту" затриманого учасника угруповання "Параграф-88". На відео затриманий представляється Михайлом Балашевим і стверджує, що він створив "неонацистське угруповання", а потім отримав замовлення на вбивство Собчак і Сімоньян.

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