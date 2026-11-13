Дело о покушении на Стерненко дошло до суда: среди фигурантов – полицейский

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос издания "Украинская правда".

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Что известно о судебном рассмотрении дела о покушении на Стерненко?

В СБУ отметили, что в ходе расследования следователи раскрыли личность непосредственной исполнительницы преступления, а также двух других лиц, причастных к его подготовке и совершению.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Следствие также установило личность мужчины, который, по данным правоохранителей, выполнял задания представителей российских спецслужб. Он собирал информацию о местах проживания и пребывания Стерненко и передавал ее российскому куратору.

Кроме того, этот мужчина привлек знакомого инспектора Национальной полиции. ВОТ несанкционированно скопировал из системы видеонаблюдения Киева "Безопасный город" информацию о передвижениях автомобиля волонтера. Инспектору сообщили о подозрении в несанкционированном копировании и распространении информации с ограниченным доступом.

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Напомним, покушение на волонтера произошло 1 мая 2025 года. Тогда Стерненко сообщил, что на него напали и ранили. Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что нападение было совершено с применением огнестрельного оружия. Правоохранители задержали женщину, подозреваемую в стрельбе, и сообщили ей о подозрении в государственной измене и покушении на убийство.

В апреле 2026 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой в покушении на волонтера.

Действовавший тогда глава СБУ Василий Малюк объяснял, что Стерненко стал мишенью российских спецслужб, потому что помешал создать так называемую "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году.