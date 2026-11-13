Справа про замах на Стерненка дійшла до суду: серед фігурантів – поліцейський

Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит видання "Українська правда".

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Що відомо про судовий розгляд справи щодо замаху на Стерненка?

У СБУ зазначили, що під час розслідування слідчі викрили безпосередню виконавицю злочину, а також двох інших осіб, причетних до його підготовки та здійснення.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді, замаху на вбивство та незаконному зберіганні зброї.

Слідство також встановило чоловіка, який, за даними правоохоронців, виконував завдання представників російських спецслужб. Він збирав інформацію про місця проживання та перебування Стерненка й передавав її російському куратору.

Крім того, цей чоловік залучив знайомого інспектора Національної поліції. Той несанкціоновано скопіював із системи відеоспостереження Києва "Безпечне місто" інформацію про пересування автомобіля волонтера. Інспектору повідомили про підозру в несанкціонованому копіюванні та поширенні інформації з обмеженим доступом.

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Нагадаємо, замах на волонтера стався 1 травня 2025 року. Тоді Стерненко повідомив, що на нього напали та поранили. Згодом Служба безпеки України підтвердила, що напад здійснили з вогнепальної зброї. Правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у стрілянині, та повідомили їй про підозру в державній зраді й замаху на вбивство.

У квітні 2026 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваної у замаху на волонтера.

Чинний тоді голова СБУ Василь Малюк пояснював, що Стерненко став ціллю російських спецслужб через те, що завадив створити так звану "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році.