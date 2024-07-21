Получил пулю за демократию, Трамп прокомментировал покушение на себя

На прошлой неделе, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. А в субботу, 20 июля, он провел свой первый предвыборный митинг после этой попытки убийства и прокомментировал ее.

Трамп считает, что "получил пулю за демократию". Это политик заявил большой толпе своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.

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"Произошло нечто очень особенное"

В своем выступлении Трамп сказал, что "не должен был быть здесь сейчас, но произошло что-то очень особенное".

На прошлой неделе я получил пулю за демократию,

– заявил Трамп.

Во время своего почти двухчасового выступления Трамп поблагодарил персонал больницы, в которой его лечили. А также назвал Кори Комператоре, застреленного во время покушения, "героем" и рассказал о других двух раненых – Дэвида Датча и Джеймса Копенгавера.

"Вместе мы будем бороться, бороться, бороться, правда? И мы победим, победим, победим", – повторил Трамп слова, которые он сказал сразу после покушения.