Расстрел элитного "Лексуса" в Киеве в 2022 году: нападавшего приговорили к 11 годам

В январе 2022 года неподалеку от станции метро "Левобережная" в Киеве произошло покушение на убийство. Мужчина расстрелял элитный "Лексус" и скрылся с места.

В прокуратуре сообщили, что за совершение покушения на умышленное убийство на заказ виновный был приговорен к 11 годам лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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Покушение на водителя "Лексуса" в Киеве

Прокурорами в суде доказано, что 50 летний обвиняемый получил заказ на убийство 58-летнего владельца овощной базы

27 января 2022 года на такси обвиняемый с заранее подготовленным огнестрельным оружием приехал на улицу недалеко от места работы потерпевшего. Далее, как установлено следствием, увидев автомобиль "Лексус", которым управлял мужчина, через дорогу совершил не менее 5 прицельных выстрелов из огнестрельного оружия по машине, что двигалась,

– пишут правоохранители.

Автомобиль остановился, поэтому нападающий решил, что его цель получила смертельные ранения. Однако на самом деле водитель остановился и лег на сиденье, пытаясь спастись от пуль. Обвиняемый скрылся с места преступления, впрочем его нашли и задержали.

Покушение на убийство в Киеве / Киевская прокуратура

Прокуратура отметила, что, что мужчина уже был осужден за покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу.

