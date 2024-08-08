Пропагандисты из страны-агрессора активно пишут о том, что сегодня в Киеве было совершено покушение на министра обороны Умерова. Они расходятся о том, что якобы его пытались убить с помощью взрывчатки. Между тем в Центре противодействия дезинформации предупредили, что это очередной вражеский фейк, призванный дестабилизировать ситуацию внутри страны.
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Покушения на Умерова не было
В ведомстве отметили, что оккупанты распространяют ложную информацию о покушении на украинского министра обороны.
Центр верифицировал информацию в Министерстве обороны и отмечает, что она не соответствует действительности,
– говорится в заявлении.
В Центре напомнили, что вражеская пропаганда не впервые осуществляет информационные атаки против украинских чиновников, надеясь посеять панику и раздор среди населения.
К слову, 7 августа стало известно, что карма за циничную ложь настигла известного российского военкора Поддубного. Того атаковал FVP-дрон.