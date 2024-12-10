В Черкасской области семью волонтёрки и экс-военного планировали подорвать в собственном доме
Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией успешно предотвратили убийство семьи волонтеров в Черкасской области. Мишенью преступников стала руководительница благотворительного фонда, которая активно поддерживает Силы обороны Украины, и её муж – демобилизованный военнослужащий ВСУ, получивший тяжелое ранение на фронте.
Во время спецоперации была нейтрализована преступная группа, которая планировала использовать самодельные взрывные устройства в их доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Национальную полицию.
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Как планировали убить волонтеров в Черкасской области
Следствие установило, что мотивом преступления стала вымышленная задолженность за ремонтные работы в квартире потерпевших. Чтобы заставить их "рассчитаться", злоумышленники изготовили четыре самодельные взрывчатки, снаряженные порохом, гайками и зажигательными шнурами.
По плану, взрывные устройства должны были быть заброшены в спальню дома, где находились волонтеры. Однако правоохранители заблаговременно обнаружили преступную группу и задержали двух её членов на месте подготовки к нападению.
Во время обысков изъяты взрывные устройства, материалы для их изготовления и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
Двум организаторам преступления, 43-летнему мужчине и 41-летней женщине, уже объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц по статье Уголовного кодекса Украины. Также планируется объявление подозрения их сообщнику.
Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операцию провели сотрудники СБУ в Черкасской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.