Під час спецоперації було нейтралізовано злочинну групу, яка планувала використати саморобні вибухові пристрої у їхньому будинку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Національну поліцію.

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Як планували вбити волонтерів на Черкащині

Слідство встановило, що мотивом злочину стала вигадана заборгованість за ремонтні роботи в помешканні потерпілих. Щоб змусити їх "розрахуватися", зловмисники виготовили чотири саморобні вибухівки, споряджені порохом, гайками та запальними шнурами.

За планом, вибухові пристрої мали бути закинуті у спальню будинку, де перебували волонтери. Однак правоохоронці завчасно виявили злочинну групу й затримали двох її членів на місці підготовки до нападу.

Під час обшуків вилучено вибухові пристрої, матеріали для їх виготовлення та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Двом організаторам злочину, 43-річному чоловіку та 41-річній жінці, вже оголошено підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за статею Кримінального кодексу України. Також планується оголошення підозри їхньому спільнику.

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.