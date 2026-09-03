Дошли аж до Энгельса: бывший сотрудник СБУ прокомментировал покушение на российского генерала

В российском Энгельсе неизвестный застрелил командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии ВКС РФ Николая Варпаховича. Именно этот генерал отдал приказ о ракетном ударе по "Охматдету" 8 июля 2024 года. Также он причастен к атаке на многоэтажное здание в Умани 28 апреля 2023 года, в результате которой погибли 24 человека.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Уже известно, что Варпахович получил ранения в голову и живот. Он находится в критическом состоянии. Нападающему удалось скрыться.

Карма настигла российского генерала

Как подчеркнул Ступак, карма вернулась к самому Варпаховичу. Сначала он отдавал приказы об обстрелах гражданского населения. А впоследствии его расстреляли возле его квартиры. Символично, что несколько дней назад СБУ и Офис генпрокурора сообщили ему о подозрении.

Кто это сделал? Понятия не имеем. Сейчас мы видим стратегию украинских спецслужб, что никто ничего не комментирует. Если раньше источники сообщали о деталях, то сейчас никто ничего не комментирует. Кто-то это сделал. Это правильная стратегия,

– сказал Ступак.

Неизвестные подстрелили российского генерала в Энгельсе: смотрите видео 24 Канала

Российские командиры сейчас всерьез обеспокоены, ведь со временем карма может и к ним навестить в гости. Первые несколько недель они точно будут лишний раз оглядываться. Но кто знает, когда для них наступит этот момент.

Как работают вот эти "тайные силы"? Сначала они дают им время напрячься, чтобы те несколько недель оглядывались лишний раз. Но ведь все люди. Когда-то они расслабляются. Перестают быть внимательными. Тогда же возвращаются к привычному графику, где их и подлавливают,

– отметил Ступак.

Всего в России насчитывается более 2,5 тысячи генералов. Приставить личную охрану к каждому военному командиру просто невозможно. Охраной обеспечивают именно топ-руководителей. Армейские командиры же часто остаются уязвимыми.