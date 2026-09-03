Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Вже відомо, що Варпахович зазнав поранення в голову та живіт. Він перебуває в критичному стані. Нападнику вдалося втекти.

Карма наздогнала російського генерала

Як наголосив Ступак, карма повернулася до самого Варпаховича. Спершу він роздає накази на обстріли цивільного населення. А згодом його розстрілюють біля його квартири. Символічно, що кілька днів тому СБУ та Офіс генпрокурора повідомили йому про підозру.

Хто це зробив? Гадки не маємо. Бачимо зараз стратегію українських спецслужб, що ніхто нічого не коментує. Якщо раніше джерела повідомляли про деталі, то зараз ніхто нічого не коментує. Хтось зробив це. Це правильна стратегія,

– сказав Ступак.

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Російські командири зараз всерйоз стурбовані, адже з часом карма може і до них завітати у гості. Перші кілька тижнів вони точно будуть зайвий раз оглядатися. Але хтозна, коли для них настане цей момент.

Як працюють ось ці "таємні сили"? Вони спершу дають час їм напружитися, щоб вони кілька тижнів оглядалися зайвий раз. Але ж усі люди. Колись вони розслабляються. Перестають бути уважними. Тоді ж повертаються до звичного графіку, де їх підловлюють,

– зауважив Ступак.

Загалом в Росії налічується понад 2,5 тисячі генералів. Приставити особисту охорону до кожного військового командира просто неможливо. Охороною забезпечують саме топкерівників. Армійські командири ж часто залишаються уразливими.