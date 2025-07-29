СБУ предотвратила покушение на командира отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Военный отреагировал на бесполезную работу ФСБ.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сергея Филимонова.

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Что известно о покушении на командира?

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Покушение пытались организовать российские спецслужбы. Для этого они завербовали жителя Днепропетровщины, бывшего участника АТО.

Сергей Филимонов отреагировал на попытку врага совершить покушение на него. Военный поблагодарил председателя СБУ Василия Малюка и всю команду за быстрое реагирование.

Сегодня ФСБ и все ее сторонники очень хотели увидеть меня мертвым. Но благодаря четкой и профессиональной работе СБУ у россиян снова ничего не получилось,

– написал командир "Волков Да Винчи".

Сейчас продолжаются следственные действия, а детали дела, по словам защитника, будут обнародованы позже.

Кроме того, Сергей Филимонов призвал людей не доверять сомнительным "задачам" в мессенджерах. Он отметил, что СБУ "не вербует по телефону и не просит нарушать закон".

Напомним, российские спецслужбы завербовали украинца, выдав себя за украинскую Службу безопасности. Враг манипулировал патриотическими взглядами и готовил покушение на Сергея Филимонова. СБУ задержала мужчину тогда, когда он вышел на улицу со снаряженным оружием.