Покушение на Шефира: патроны, которыми стреляли в помощника Зеленского, продавались 6 лет назад

Патроны, которыми обстреляли автомобиль Сергея Шефира, были с ограниченной партии. Их завезли из Венгрии и продавали в одном из магазинов Львова как спортивные.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники, близкие к оружейному бизнесу.

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Это из партии патронов 7,62 на 39, ввозимых в Украину из Венгрии, где каждую гильзу было промаркировано для определения заряда как спортивного,

– отметил представитель СМИ.

"Клеймо SM – это Sport Munition, они поступили в продажу лет шесть назад в магазин "Золотой фазан", которого сейчас нет во Львове. Эти патроны продавали как гражданские спортивные, с оговоркой для использования только на полигоне, а не на охоте", – продолжил он.

Патроны являются обычными

Юрий Бутусов отметил, что патроны являются обычными армейскими с пулей со стальным сердечником производства Германии.

Венгры их купили, распаковали с армейской тары, промаркировали каждый патрон, чтобы назвать спортивными (вероятно, для обхода какого-то своего внутреннего правила обращения), после чего какой-то коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать в гражданский оборот. Это продавали в магазине под разрешение. Партия была ограничена, новых поставок, насколько мне известно, не было,

– добавил журналист.

Нападение на автомобиль Шефира: коротко

Текст публикации Юрия Бутусова:

В Министерстве внутренних дел рассказали, что 22 сентября нашли 2 десятка отстрелянных гильз , что оставил стрелок на месте преступления.

Убийца, который стрелял по Шефиру, оставил ценные доказательства – патроны продали под разрешением в магазине. Вчера МВД опубликовало фото пуль, которые использовал убийца. В МВД их назвали "специальными", а их поиск может привести к следу и позволить выяснить поставщиков

Источники Цензор.НЕТ, близкие к стрелковому бизнесу, дали информацию о происхождении патронов убийцы, который обстрелял автомобиль Сергея Шефира, чтобы помочь следствию.

"Это из партии 7,62х36 патронов, ввозимых в Украину из Венгрии, где каждый снаряд был обозначен для идентификации патронов как спортивных. Бренд SM – Sport Munition, они поступили в продажу 6 лет назад в настоящее время несуществующем магазине Золотой Фазан во Львове. Эти патроны были проданы как гражданские виды спорта, с бронированием, которые для использования только на отрезке, а не на охоте.

Как они это смогли сделать – непонятно, но ни до, ни после, никто не делал этой хитрости. Но это ограниченная партия.

Сами боеприпасы – не спец, а обычная армия с пулей ПС, производства ГДР. Венгры купили их, распаковали из армейского контейнера, записывали каждый патрон, чтобы назвать их спортивными (видимо, чтобы обойти часть своего внутреннего правила оборота), после чего какой-то коммерческий человек успел импортировать их в Украину и засвидетельствовать на гражданские обороты. Это было продано в магазине под разрешением. Партия была ограничена, новых запасов, насколько мне известно, не было".

Индивидуальная деталь. Убийца использовал боеприпасы, которые продавали коммерческий товар, происхождение которого, очевидно, кажется, труднее определить. А патроны вообще могут быть интересной цепочкой. Количество их владельцев не такое большое, а при поиске любого патрона или использовании такого патрона теперь можно дать подсказку предполагаемому убийце и его сообщникам. Интересная тропа.