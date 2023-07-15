Оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский сообщил, что задержанных, обвиняемых в "покушении", перед тем, как они признались в преступлении, жестоко пытали, чтобы выбить показания. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Одного якобы отпустили

Он отметил, что издание The Insider связалось с представителями "неонацистского объединения NS/WP", к которому принадлежали задержанные, в частности, Егор Савельев и Сергей Короленков. Всего было задержано пять человек.

Они рассказали, что одному из тех, кого удерживает ФСБ, якобы сломали руку. Также их пытали током, душили,

– сообщил он.

Однако одного из них будто бы отпустили – Михаила Балашова. Но это не подтвержденная информация. Сообщалось, что он якобы создал "неонацистскую группировку "Параграф-88", а затем "получил заказ на убийство Симоньян и Собчак".

Однако, по информации The Insider, эта организация существовала не долго и самораспустилась из-за "грубого нарушения безопасности одним из участников". И случилось это еще до того, как произошло задержание.

"То есть люди собрались против "правого" или "левого" "движа", они узнали, что один из них звонит, допустим, в ФСБ и сообщает всем, что он "неонацист". И они поняли, что их в России могут задержать по любой из экстремистских статей. Тогда они приостановили деятельность организации. Но их все равно задержали и обвинили в "покушении", – подчеркнул оппозиционный журналист.

Тимур Олевский рассказал детали задержания по делу покушения на Симоньян и Собчак: смотреть видео

У Симоньян – большие проблемы

Олевский заметил, что в среде этих людей мог быть провокатор из ФСБ. Они могли в чате что-то обсуждать, а провокатор сдал их, ведь понял, что этих ребят можно "подставить" в совершении "страшного покушения" на Симоньян и Собчак.

У Симоньян, по словам журналиста, в последнее время были большие медийные проблемы. Она исчезла во время мятежа Евгения Пригожина, и было непонятно, за Путина они или нет. А сейчас выясняется, что "за Путина", ведь даже СБУ нашла детей в России, чтобы избавиться от нее. И теперь Симоньян будет рассказывать в эфирах, как "украинцы ее хотят ликвидировать" и какая она влиятельна.

"Сейчас этих ребят будут пытать током, пока они не признаются, что собирались совершить "покушения" против всех подряд", – подчеркнул редактор "The Insider".

Могут стать новыми политзаключенными

Что касается обвинения их в связи с СБУ, то собеседник издания из организации NS/WP отметил, что они "не "заукраинцы" и не "трансукраинцы". Однако друзья у некоторых из участников организации в Украине есть. При этом среди задержанных никто на территории Украины никогда не находился, а обвинение в "покушении" на Симоньян и Собчак он назвал "ложью чекистов".

Хотя эти ребята сейчас оправдывают себя, что, естественно, и мы не должны им верить. Но исходя из практики ФСБ по работе с такими людьми, я скорее поверю им, чем фсбшникам,

– отметил Олевский.

Однако дальнейшая судьба задержанных выглядит довольно грустно. Скорее всего, их будут "ломать", заставят во всем "признаться", а затем отправят за решетку. А в тюрьме их будут вербовать. Могут и отправить на фронт.

"Они могут стать новыми политзаключенными в России", – заметил Тимур Олевский.

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