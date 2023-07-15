Оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский сообщил, что задержанных, обвиняемых в "покушении", перед тем, как они признались в преступлении, жестоко пытали, чтобы выбить показания. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Одного якобы отпустили
Он отметил, что издание The Insider связалось с представителями "неонацистского объединения NS/WP", к которому принадлежали задержанные, в частности, Егор Савельев и Сергей Короленков. Всего было задержано пять человек.
Они рассказали, что одному из тех, кого удерживает ФСБ, якобы сломали руку. Также их пытали током, душили,
– сообщил он.
Однако одного из них будто бы отпустили – Михаила Балашова. Но это не подтвержденная информация. Сообщалось, что он якобы создал "неонацистскую группировку "Параграф-88", а затем "получил заказ на убийство Симоньян и Собчак".
Однако, по информации The Insider, эта организация существовала не долго и самораспустилась из-за "грубого нарушения безопасности одним из участников". И случилось это еще до того, как произошло задержание.
"То есть люди собрались против "правого" или "левого" "движа", они узнали, что один из них звонит, допустим, в ФСБ и сообщает всем, что он "неонацист". И они поняли, что их в России могут задержать по любой из экстремистских статей. Тогда они приостановили деятельность организации. Но их все равно задержали и обвинили в "покушении", – подчеркнул оппозиционный журналист.
Тимур Олевский рассказал детали задержания по делу покушения на Симоньян и Собчак: смотреть видео
У Симоньян – большие проблемы
Олевский заметил, что в среде этих людей мог быть провокатор из ФСБ. Они могли в чате что-то обсуждать, а провокатор сдал их, ведь понял, что этих ребят можно "подставить" в совершении "страшного покушения" на Симоньян и Собчак.
У Симоньян, по словам журналиста, в последнее время были большие медийные проблемы. Она исчезла во время мятежа Евгения Пригожина, и было непонятно, за Путина они или нет. А сейчас выясняется, что "за Путина", ведь даже СБУ нашла детей в России, чтобы избавиться от нее. И теперь Симоньян будет рассказывать в эфирах, как "украинцы ее хотят ликвидировать" и какая она влиятельна.
"Сейчас этих ребят будут пытать током, пока они не признаются, что собирались совершить "покушения" против всех подряд", – подчеркнул редактор "The Insider".
Могут стать новыми политзаключенными
Что касается обвинения их в связи с СБУ, то собеседник издания из организации NS/WP отметил, что они "не "заукраинцы" и не "трансукраинцы". Однако друзья у некоторых из участников организации в Украине есть. При этом среди задержанных никто на территории Украины никогда не находился, а обвинение в "покушении" на Симоньян и Собчак он назвал "ложью чекистов".
Хотя эти ребята сейчас оправдывают себя, что, естественно, и мы не должны им верить. Но исходя из практики ФСБ по работе с такими людьми, я скорее поверю им, чем фсбшникам,
– отметил Олевский.
Однако дальнейшая судьба задержанных выглядит довольно грустно. Скорее всего, их будут "ломать", заставят во всем "признаться", а затем отправят за решетку. А в тюрьме их будут вербовать. Могут и отправить на фронт.
"Они могут стать новыми политзаключенными в России", – заметил Тимур Олевский.
Больше о "покушении" на Симоньян и Собчак
- В Москве и Рязанской области 14 июля якобы были задержаны "члены неонацистской группировки". Они якобы что-то разведывали вблизи мест проживания Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
- Задержанные якобы быстро признались, что планировали совершить "покушение" по заданию СБУ. За его совершение им было обещано 1,5 миллиона рублей за каждое "убийство". Во время обысков у них были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".
- Вскоре появилось видео якобы "признания" одного из задержанных - 18-летнего Михаила Балашова, участника группировки "Параграф-88". Он рассказал, что якобы организовал "неонацистскую группировку", а впоследствии ему заказали "убийство Собчак и Симоньян".
- В то же время издание The Insider связалось с одним из представителей "неонацистского объединения NS/WP". Он заявил, что задержанных ребят, среди которых якобы несовершеннолетние, пытали за сутки до официального задержания и выбивали показания.
- Он рассказал, что одного из пятерых задержанных, скорее всего, Балашова, отпустили. За решеткой остаются Егор Савельев и Сергей Короленков. Также по этому делу фигурируют задержанные с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов.