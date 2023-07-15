Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський повідомив, що затриманих, яких звинувачують в "замаху", перед тим, як вони зізнались у злочину, жорстко катували, щоб вибити свідчення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Одного нібито відпустили

Він зазначив, що видання "The Insider" зв'язалось з представниками "неонацистського об'єднання NS/WP", до якого належали затримані – Єгор Савельєв та Сергій Короленков. Усього було затримано п'ятеро людей.

Вони розповіли, що одному з тих, кого тримає ФСБ, нібито зламали руку. Також катували током, душили,

– повідомив він.

Проте одного з них буцімто відпустили – Михайла Балашова. Проте це не підтверджена інформація. Повідомлялось, що він буцімто створив "неонацистське угруповування "Параграф-88", а потім "отримав замовлення на вбивство Симоньян та Собчак".

Проте, за інформацією "The Insider", ця організація існувала не довго та саморозпустилась через "грубе порушення безпеки одним з учасників". І відбулось це ще до того, як відбулось затримання.

Тобто люди зібралися проти "правого" чи "лівого" "двіжа", вони дізнались, що один з них телефонує, припустимо, у ФСБ і повідомляє всім, що він "неонацист". І вони зрозуміли, що їх в Росії можуть затримати по будь-якій з екстремістських статей. Тоді вони припинили діяльність організації. Але їх все одно затримали та звинуватили у "замаху", – наголосив опозиційний журналіст.

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