Адвокат экс-депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева, во время покушения на жизнь которого убили 3-летнего сына, записал срочное обращение. В нем говорит о связи организаторов предыдущего покушения с правоохранительными органами и вероятной подготовке нового.

Егор Бодров обратился к президенту Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, а также руководителю внешней разведки, которым недавно стал Валерий Кондратюк. Свое обращение адвокат опубликовал на фейсбук-странице.

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О новом вероятном покушении и причастности спецслужб

Бодров подчеркнул, что его обращение "возможно, создаст препятствия возможного покушения" на жизнь его подзащитного Вячеслава Соболева, а также его жизнь. Он также заявил о вероятной причастности к предыдущему покушению представителей правоохранительных органов.

Информация подлежит проверке в рамках уголовного производства и содержит в себе данные, дающие достаточные основания полагать, что необходимо провести проверку на причастность к покушению представителей определенных правоохранительных органов и спецслужб Украины на уровне не последних лиц, а возможно, первых,

– сказал он.

Адвокат призывает организовать передачу всех уголовных производств в НАБУ. Он отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины – "единственный орган, который объективно может расследовать производство".

Покушение на депутата Соболева и убийство его сына