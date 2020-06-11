Адвокат Соболева записал срочное обращение: говорит, готовят новое покушение
Адвокат экс-депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева, во время покушения на жизнь которого убили 3-летнего сына, записал срочное обращение. В нем говорит о связи организаторов предыдущего покушения с правоохранительными органами и вероятной подготовке нового.
Егор Бодров обратился к президенту Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, а также руководителю внешней разведки, которым недавно стал Валерий Кондратюк. Свое обращение адвокат опубликовал на фейсбук-странице.
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О новом вероятном покушении и причастности спецслужб
Бодров подчеркнул, что его обращение "возможно, создаст препятствия возможного покушения" на жизнь его подзащитного Вячеслава Соболева, а также его жизнь. Он также заявил о вероятной причастности к предыдущему покушению представителей правоохранительных органов.
Информация подлежит проверке в рамках уголовного производства и содержит в себе данные, дающие достаточные основания полагать, что необходимо провести проверку на причастность к покушению представителей определенных правоохранительных органов и спецслужб Украины на уровне не последних лиц, а возможно, первых,
– сказал он.
Адвокат призывает организовать передачу всех уголовных производств в НАБУ. Он отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины – "единственный орган, который объективно может расследовать производство".
Покушение на депутата Соболева и убийство его сына
- Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева обстреляли неизвестные вечером 1 декабря в центре Киева. В машине он был вместе с женой, сыном и подругой жены. Пуля попала в ребенка – 3-летний мальчик умер в карете "скорой".
- Правоохранители задержали злоумышленников на следующий день. Подозреваемыми оказались бывшие бойцы роты "Медведи" Андрей Лаврега и Алексей Семенов.
- За убийство жизни им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное. Они остаются под стражей, а по состоянию на 30 апреля на скамье подсудимых в деле будут выступать как минимум 6 человек.