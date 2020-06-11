Адвокат Соболєва записав термінове звернення: каже, готують новий замах
Адвокат ексдепутата Київської міської ради Вячеслава Соболєва, під час замаху на життя якого вбили 3-річного сина, записав термінове звернення. У ньому говорить про зв’язок організаторів попереднього замаху із правоохоронними органами та ймовірну підготовку нового.
Єгор Бодров звернувся до президента Володимира Зеленського, генерального прокурора Ірини Венедіктової, а також керівника зовнішньої розвідки, яким нещодавно став Валерій Кондратюк. Своє звернення адвокат опублікував на фейсбук-сторінці.
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Про новий ймовірний замах та причетність спецслужб
Бодров наголосив, що його звернення "можливо, створить перешкоди можливого замаху" на життя його підзахисного Вячеслава Соболєва, а також його життя. Він також заявив про ймовірну причетність до попереднього замаху представників правоохоронних органів.
Інформація підлягає перевірці у рамках кримінального провадження та містить в собі дані, що дають достатні підстави вважати за необхідне провести перевірку на причетність до замаху представників певних правоохоронних органів та спецслужб України на рівні не останніх осіб, а можливо, перших,
– сказав він.
Адвокат закликає організувати передачу всіх кримінальних проваджень до НАБУ. Він зазначає, що Національне антикорупційне бюро України – "єдиний орган, який об’єктивно може розслідувати провадження".
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Замах на депутата Соболєва і вбивство його сина
- Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва обстріляли невідомі ввечері 1 грудня в центрі Києва. У машині він був разом із дружиною, сином і подругою дружини. Куля влучила в дитину – 3-річний хлопчик помер в кареті "швидкої".
- Правоохоронці затримали зловмисників наступного дня. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов.
- За вбивство дитини їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне. Вони залишаються під вартою, а станом на 30 квітня на лаві підсудних у справі виступатимуть щонайменше 6 осіб.