Росіянина, підозрюваного в організації вбивства сина Соболєва, оголосили у міжнародний розшук
Україна оголосила у міжнародний розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на вбивство ексдепутата Київської облради Вячеслава Соболєва, під час якого загинув його 3-річний син Олександр.
Про оголошення у розшук Юсупа Абуєва свідчать дані Інтерпол.
До слова Вбивство сина депутата Соболєва: у справі оголосили нові підозри
На сайті міжнародної поліції зазначається, що росіянина оголосила в розшук саме Україна через організацію вбивства за змовою групи осіб.
Він народився в Московській області Росії 27 лютого 1994 року. Нині йому 26 років. До замаху на Вячеслава Соболєва він щонайменше 5 років проживав в Україні, але за 2 тижні до злочину виїхав.
Раніше у 2019 році в Україні Абуєва вже оголошували в розшук в іншій справі. Його також підозрюють у вимаганні, викраденні людини і створенні злочинної організації.
Юсуп Абуєв / фото Інтерполу
Українсько-російські "пригоди" батька Абуєва
Раніше у кримінальних справах фігурував також батько Абуєва Умар. У Росії його звинувачували у викраденні валютних облігацій, коли він працював на держслужбі в Чечні.
Його оголосили в розшук у 2006 році, а потім затримали. Втім він зміг втекти. Тоді у 2011 році його затримали українські правоохоронці в аеропорту "Бориспіль".
Поки вирішувалося питання про екстрадицію суд зобов'язав міграційну службу надати Умару Абуєву статус біженця.
Розшук Юсупа Абуєва на сайті Інтерполу
Замах на депутата Соболєва і вбивство його сина: основне
- Ввечері 1 грудня 2019 року в центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині він був разом із дружиною, сином і подругою дружини.
- Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
- Наступного дня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов.
- 3 грудня чоловікам оголосили підозру. За вбивство дитини їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави.
- За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.
- 25 січня у закритому режимі суд обрав підозрюваним запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Відповідно до рішення суду Лаврегу і Семенова залишили під вартою.
- Станом на 30 квітня на лаві підсудних у справі виступатимуть щонайменше 6 осіб.