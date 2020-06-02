Україна оголосила у міжнародний розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на вбивство ексдепутата Київської облради Вячеслава Соболєва, під час якого загинув його 3-річний син Олександр.

Про оголошення у розшук Юсупа Абуєва свідчать дані Інтерпол.

До слова Вбивство сина депутата Соболєва: у справі оголосили нові підозри

На сайті міжнародної поліції зазначається, що росіянина оголосила в розшук саме Україна через організацію вбивства за змовою групи осіб.

Він народився в Московській області Росії 27 лютого 1994 року. Нині йому 26 років. До замаху на Вячеслава Соболєва він щонайменше 5 років проживав в Україні, але за 2 тижні до злочину виїхав.

Раніше у 2019 році в Україні Абуєва вже оголошували в розшук в іншій справі. Його також підозрюють у вимаганні, викраденні людини і створенні злочинної організації.



Юсуп Абуєв / фото Інтерполу

Українсько-російські "пригоди" батька Абуєва

Раніше у кримінальних справах фігурував також батько Абуєва Умар. У Росії його звинувачували у викраденні валютних облігацій, коли він працював на держслужбі в Чечні.

Його оголосили в розшук у 2006 році, а потім затримали. Втім він зміг втекти. Тоді у 2011 році його затримали українські правоохоронці в аеропорту "Бориспіль".

Поки вирішувалося питання про екстрадицію суд зобов'язав міграційну службу надати Умару Абуєву статус біженця.



Розшук Юсупа Абуєва на сайті Інтерполу

Замах на депутата Соболєва і вбивство його сина: основне