Украина объявила в международный розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на убийство экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его 3-летний сын Александр.

Об объявлении в розыск Юсупа Абуева свидетельствуют данные Интерпола.

К слову Убийство сына депутата Соболева: в деле объявили новые подозрения

На сайте международной полиции отмечается, что россиянина объявила в розыск именно Украина за организацию убийства по сговору группы лиц.

Он родился в Московской области России 27 февраля 1994 года. Сейчас ему 26 лет. До покушения на Вячеслава Соболева он минимум 5 лет проживал в Украине, но за 2 недели до преступления уехал.

Ранее в 2019 году в Украине Абуева уже объявляли в розыск по другому делу. Его также подозревают в вымогательстве, похищении человека и создании преступной организации.



Юсуп Абуев / фото Интерпола

Украинско-российские "приключения" отца Абуева

Ранее по уголовным делам фигурировал также отец Абуева Умар. В России его обвиняли в хищении валютных облигаций, когда он работал на госслужбе в Чечне.

Его объявили в розыск в 2006 году, а затем задержали. Впрочем, он смог убежать. Тогда в 2011 году его задержали украинские правоохранители в аэропорту "Борисполь".

Пока решался вопрос об экстрадиции,суд обязал миграционную службу предоставить Умару Абуеву статус беженца.



Розыск Юсупа Абуева на сайте Интерпола

Покушение на депутата Соболева и убийство его сына: основное