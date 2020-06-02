Россиянина, подозреваемого в организации убийства сына Соболева, объявили в международный розыск
Украина объявила в международный розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на убийство экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его 3-летний сын Александр.
Об объявлении в розыск Юсупа Абуева свидетельствуют данные Интерпола.
К слову Убийство сына депутата Соболева: в деле объявили новые подозрения
На сайте международной полиции отмечается, что россиянина объявила в розыск именно Украина за организацию убийства по сговору группы лиц.
Он родился в Московской области России 27 февраля 1994 года. Сейчас ему 26 лет. До покушения на Вячеслава Соболева он минимум 5 лет проживал в Украине, но за 2 недели до преступления уехал.
Ранее в 2019 году в Украине Абуева уже объявляли в розыск по другому делу. Его также подозревают в вымогательстве, похищении человека и создании преступной организации.
Юсуп Абуев / фото Интерпола
Украинско-российские "приключения" отца Абуева
Ранее по уголовным делам фигурировал также отец Абуева Умар. В России его обвиняли в хищении валютных облигаций, когда он работал на госслужбе в Чечне.
Его объявили в розыск в 2006 году, а затем задержали. Впрочем, он смог убежать. Тогда в 2011 году его задержали украинские правоохранители в аэропорту "Борисполь".
Пока решался вопрос об экстрадиции,суд обязал миграционную службу предоставить Умару Абуеву статус беженца.
Розыск Юсупа Абуева на сайте Интерпола
Покушение на депутата Соболева и убийство его сына: основное
- Вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. В машине он был вместе с женой, сыном и подругой жены.
- Пуля попала в шею 3-летнего сына депутата. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
- На следующий день полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемыми оказались бывшие бойцы роты "Медведи" Андрей Лаврега и Алексей Семенов.
- 3 декабря мужчинам объявили подозрение. За убийство ребенка им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял обоих подозреваемых под стражу на два месяца без права внесения залога.
- По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.
- 25 января в закрытом режиме суд избрал подозреваемым меру пресечения в деле убийства сына Вячеслава Соболева. Согласно решению суда, Лаврегу и Семенова оставили под стражей.
- По состоянию на 30 апреля на скамье подсудимых по делу будут находится по меньшей мере 6 человек.