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      Покушение на депутата и убийство его сына: в Офисе генпрокурора отчитались о ходе расследования

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      Место покушения на депутата Соболева

      В Офисе генпрокурора активизировали процесс досудебного расследования по факту покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына Александра.

      Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, об этом сообщили во время совещания, в котором принимали участие заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов (председательствовал), руководители следствия Нацполиции и группа прокуроров, которая была изменена 13 января 2020 года. 

      Важно! Убийство 3-летнего сына Соболева: следствие подозревает 25-летнего россиянина в организации покушения

      Также на совещании заслушали информацию о ходе расследования и дальнейших процессуально-следственных действиях.

      Кроме того, правоохранители акцентировали внимание на мероприятиях по скорейшей отработке версий и мотивам преступления. В то же время было отмечено завершение досудебного расследования в надлежащие сроки.

      Отметим, что ранее Соболев и его жена обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах. Прокуратура, со своей стороны, удовлетворила иск и поручила расследовать это дело главному следственному управлению Нацполиции.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым меньше 20 лет, они бывшие бойцы АТО.
      • Ребята открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, которую сняли накануне преступления.
      • 3 декабря подозреваемым объявили о подозрении, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
      • 4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога для обоих подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика – Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.

      ЧТО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О ПОКУШЕНИИ НА СОБОЛЕВА И УБИЙСТВЕ ЕГО СЫНА:

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Криминальные новости Расследования Покушение на Соболева
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