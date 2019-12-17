15:52
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Убийство 3-летнего сына Соболева: следствие подозревает россиянина в организации покушения

      159 Читати новину українською
      Покушение на Соболева организовал россиянин / Колаж 24 каналу

      Прокуратура Киева заявила, что установила человека, который, по версии следствия, организовал заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого погиб его 3-летний сын. Его объявят в международный розыск.

      Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего гражданина Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу, который имел опыт участия в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

      Интересно: Покушение на депутата Соболева: известно, как киллер готовился в отеле к нападению

      Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ Киева, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов, на что последний согласился.

      Для реализации плана организатор предоставил Лавреге информацию о потерпевшем, образе его жизни, адрес проживания, работы. Также он снабдил убийцу огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в Телеграмме, а накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

      В это время, по версии следствия, исполнитель совместно с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

      На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении россиянину в организации убийства на заказ по ч. 2 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым меньше 20 лет, они бывшие бойцы АТО.
      • Ребята открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, которую сняли накануне преступления.
      • 3 декабря подозреваемым объявили подозрение, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
      • 4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога для обоих подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика – Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.

      Соболев также заявил, что к убийству его трехлетнего сына могут быть причастны 9 человек:

      Кстати! Судья Емельянов, которого связывают с покушением на Соболева, прокомментировал убийство ребенка: детали

      • Артур Емельянов, судья Высшего хозяйственного суда Украины,
      • Виктор Татьков – экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины,
      • Руслан Брославский,
      • Павел Малик,
      • Михаил Иванюк – бывший АТОвец,
      • Николай Будика – предприниматель из Мариуполя,
      • Евгения Бурун – бизнесмен из Донецка,
      • Александр Грановский – экс-нардеп от БПП,
      • еще одну фамилию Соболев не захотел называть.
      Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
      сегодня
      91689
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Дети и несовершеннолетние Убийство Новости России Покушение на Соболева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:47 Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      Інна Жолобович 819
      сегодня , 14:50 Зеленський хотів обманути Путіна й не програв, – Понамарьов
      Блог Медіа 1041
      сегодня , 14:09 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 4651
      сегодня , 12:46 Закон о земле: за и против
      Світлана Попова 1508
      сегодня , 12:00 Совок не сдается. Кто сегодня протестует под Радой и что их объединяет?
      Сергій Фурса 483
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук