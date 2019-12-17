Убийство 3-летнего сына Соболева: следствие подозревает россиянина в организации покушения

Прокуратура Киева заявила, что установила человека, который, по версии следствия, организовал заказное убийство депутата Вячеслава Соболева в центре Киева, в результате которого погиб его 3-летний сын. Его объявят в международный розыск.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего гражданина Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу, который имел опыт участия в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ Киева, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов, на что последний согласился.

Для реализации плана организатор предоставил Лавреге информацию о потерпевшем, образе его жизни, адрес проживания, работы. Также он снабдил убийцу огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина предоставлял исполнителю в Телеграмме, а накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время, по версии следствия, исполнитель совместно с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся Соболев. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении россиянину в организации убийства на заказ по ч. 2 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым меньше 20 лет, они бывшие бойцы АТО.

Ребята открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, которую сняли накануне преступления.

3 декабря подозреваемым объявили подозрение, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога для обоих подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика – Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По версии следствия, именно подозреваемый Лаврега совершил смертельный выстрел.

Соболев также заявил, что к убийству его трехлетнего сына могут быть причастны 9 человек:

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