06:48
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Соболев назвал вероятных заказчиков убийства его сына: один из них откликнулся

      28 Читати новину українською
      Вячеслав Соболев и Александр Грановский / Коллаж 24 канала

      Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что к убийству его трехлетнего сына могут быть причастны девять человек. В этом списке фигурирует, в частности, имя депутата Верховной Рады предыдущего созыва Александра Грановского. Последний все обвинения в свой адрес отверг и в качестве подтверждение своей невиновности заявил о готовности пройти детектор лжи.

      4 декабря избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве 3-летнего Александра Соболева и покушения на его отца – депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. После суда Соболев назвал подозреваемых Андрея Лаврегу и Евгения Семенова лишь исполнителями.

      Советуем ознакомиться! Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева

      Заказчиками же политик считает 9 человек:

      • Артур Емельянов – судья Высшего хозяйственного суда Украины,
      • Виктор Татьков – экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины,
      • Руслан Брославский,
      • Павел Малик,
      • Михаил Иванюк – бывший АТОшник,
      • Николай Будыко – предприниматель из Мариуполя,
      • Евгения Бурун – бизнесвумен из Донецка,
      • Александр Грановский – экс-нардеп от БПП,
      • еще одну фамилию Соболев не захотел называть.

      Кроме того, депутат заявил, что все эти люди должны пройти детектор лжи.

      "Я не готов сейчас их обвинять, потому что я – не судья и не следователь. Я даже претензий к ним не имею пока. Но я предлагаю, чтобы они сели на детектор лжи и доказали, что они невиновны. Но я знаю другое, – добавил он.

      На предложение Соболева уже откликнулся Александр Грановский. Экс-нардеп подчеркнул, хотя Вячелав Соболев предположил, что он может знать людей, причастных к этим ужасным события, однако зла не держит. Также Грановский утверждает, что полностью разделяет горе семьи Соболев.

      Заметьте! Обстреляли авто Соболева и погиб его сын: кто мог совершить покушение на депутата

      Слава, я не так воспитан, чтобы хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие тяжелые для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низка. Те, кто подбросил Славе такую версию – мерзавцы. Но и это не так важно сейчас. Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтобы как можно скорее отсечь такую версию... Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии,
      – отметил Грановский на своей фейсбук-странице .

      Кроме того, бывший парламентарий рассказал, что контактировал с близким к Соболеву человеком по этому вопросу. Через некоторое время жена Вячеслава Соболева, Инна, также в Facebook сообщила, что этим человеком была она. Женщина отметила, что после суда общалась только с Грановским, и после этого разговора может с уверенностью сказать, что он не причастен.

      – не следователь, но сердце матери все чувствует... Поэтому прошу СМИ не спекулировать этой темой и не использовать в политических играх. В то же время, я надеюсь на понимание со стороны каждого из вас. И жду ответа других", – заявила Инна Соболева .

      Кстати говоря! Судья Емельянов, которого связывают с покушением на Соболева, прокомментировал инцидент: детали

      Заметим, что правоохранители выдвигают такие версии покушения на Соболева – его финансово-экономическая деятельность, его прошла и нынешняя деятельность, семейно-бытовые проблемы. По информации СМИ, полиция уже вышла на заказчика и в ближайшее время объявит его имя. 

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына:

      • Вечером 1 мая в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Они открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.
      • Сначала полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве. А подозреваемым инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. 
      что еще надо знать об этом деле:
      Судно с 14 украинцами на борту потерпело крушение возле Греции: людей уже эвакуировали
      сегодня
      210
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Расследования Блок Петра Порошенко Криминальные новости Покушение на Соболева Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 05:45 Скандальный доклад об импичменте Трампа: 10 фактов, касающиеся Украины
      Анатолій Максимов 84
      4 декабря , 22:07 Главные новости 4 декабря: пожар в Одессе, суд по делу убийства 3-летнего сына Соболева
      Анастасія Зазуляк 402
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      864
      4 декабря , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 360
      4 декабря , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1832
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук