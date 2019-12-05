Соболев назвал вероятных заказчиков убийства его сына: один из них откликнулся

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что к убийству его трехлетнего сына могут быть причастны девять человек. В этом списке фигурирует, в частности, имя депутата Верховной Рады предыдущего созыва Александра Грановского. Последний все обвинения в свой адрес отверг и в качестве подтверждение своей невиновности заявил о готовности пройти детектор лжи.

4 декабря избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве 3-летнего Александра Соболева и покушения на его отца – депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. После суда Соболев назвал подозреваемых Андрея Лаврегу и Евгения Семенова лишь исполнителями.

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Заказчиками же политик считает 9 человек:

Артур Емельянов – судья Высшего хозяйственного суда Украины,

– Виктор Татьков – э кс-глава Высшего хозяйственного суда Украины,

– э Руслан Брославский,

Павел Малик,

Михаил Иванюк – бывший АТОшник,

– Николай Будыко – предприниматель из Мариуполя,

– Евгения Бурун – бизнесвумен из Донецка,

– Александр Грановский – э кс-нардеп от БПП,

– э еще одну фамилию Соболев не захотел называть.

Кроме того, депутат заявил, что все эти люди должны пройти детектор лжи.

"Я не готов сейчас их обвинять, потому что я – не судья и не следователь. Я даже претензий к ним не имею пока. Но я предлагаю, чтобы они сели на детектор лжи и доказали, что они невиновны. Но я знаю другое, – добавил он.

На предложение Соболева уже откликнулся Александр Грановский. Э кс-нардеп подчеркнул, хотя Вячелав Соболев предположил, что он может знать людей, причастных к этим ужасным события, однако зла не держит. Также Грановский утверждает, что полностью разделяет горе семьи Соболев.

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Слава, я не так воспитан, чтобы хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие тяжелые для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низка. Те, кто подбросил Славе такую версию – мерзавцы. Но и это не так важно сейчас. Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтобы как можно скорее отсечь такую версию... Слава Богу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии,

– отметил Грановский н а своей фейсбук-странице .

Кроме того, бывший парламентарий рассказал, что контактировал с близким к Соболеву человеком по этому вопросу. Через некоторое время жена Вячеслава Соболева, Инна, также в Facebook сообщила , что этим человеком была она. Женщина отметила, что после суда общалась только с Грановским, и после этого разговора может с уверенностью сказать, что он не причастен.

"Я – не следователь, но сердце матери все чувствует... Поэтому прошу СМИ не спекулировать этой темой и не использовать в политических играх. В то же время, я надеюсь на понимание со стороны каждого из вас. И жду ответа других", – заявила Инна Соболева .

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Заметим, что правоохранители выдвигают такие версии покушения на Соболева – его финансово-экономическая деятельность, его прошла и нынешняя деятельность, семейно-бытовые проблемы. По информации СМИ, полиция уже вышла на заказчика и в ближайшее время объявит его имя.

Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына: