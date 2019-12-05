Соболєв назвав імовірних замовників вбивства його сина: один із них відгукнувся

Депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв заявив, що до вбивства його трирічного сина можуть бути причетними дев'ять осіб. У цьому списку фігурує, зокрема, ім'я депутата Верховної Ради попереднього скликання Олександра Грановського. Останній усі обвинувачення у свій бік відкинув і як підтвердження своєї невинності заявив про готовність пройти детектор брехні.

4 грудня обрали запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 3-річного Олександра Соболєва та замаху на його батька – депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. Після суду Соболєв назвав підозрюваних Андрія Лаврегу та Євгена Семенова лише виконавцями.

Радимо ознайомитися! Хто такі Лаврега і Семенов, яких підозрюють у вбивстві сина Соболєва

Натомість замовниками політик вважає 9 осіб:

Артур Ємельянов – суддя Вищого господарського суду України,

Віктор Татьков – ексголова Вищого господарського суду України,

Руслан Брославський,

Павло Малик,

Михайло Іванюк – колишній АТОвець,

Микола Будика – підприємець з Маріуполя,

Євгенія Бурун – бізнесменка з Донецька,

Олександр Грановський – екснардеп від БПП,

ще одне прізвище Соболєв не захотів називати.

Крім того, депутат заявив, що усі ці люди мають пройти детектор брехні.

"Я не є готовим зараз їх звинувачувати, бо я – не суддя та не слідчий. Я навіть претензій до них не маю поки що. Але я пропоную, щоби вони сіли на детектор брехні і довели, що вони – невинні. Але я знаю інше, – додав він.

На пропозицію Соболєва вже відгукнувся Олександр Грановський. Екснардеп підкреслив, хоча Вячелав Соболєв припустив, що він може знати людей, причетних до цих жахливих подій, проте зла не тримає. Також Грановський переконує, що повністю розділяє горе родини Соболєвих.

Зверніть увагу! Обстріляли авто Соболєва та загинув його син: хто міг скоїти замах на депутата

Славо, я – не так вихований, щоб хоч на секунду задуматися про подібне. Але в такі важкі для тебе хвилини ціна слів, ймовірно, є дуже низькою. Ті, хто підкинув Славі таку версію – мерзотники. Але і це не так важливо зараз. Я звичайно ж приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб якомога скоріше відсікти таку версію… Слава Богу, що Слава не вважає, що я особисто до цього є причетним, але чомусь думає, що мені можуть бути відомими якісь обставини цієї трагедії,

– наголосив Грановський на своїй фейсбук-сторінці.

Крім того, колишній парламентар розповів, що контактував з близькою для Соболєва людиною щодо цього питання. За деякий час дружина Вячеслава Соболєва, Інна, також у фейсбуці повідомила, що цією людиною була вона. Жінка зазначила, що після суду спілкувалася лише з Грановським, і після цієї розмови може з упевненістю сказати, що він не є причетним.

"Я – не слідчий, але серце матері все відчуває... Тому прошу ЗМІ не спекулювати цією темою та не використовувати в політичних іграх. Водночас, я сподіваюсь на порозуміння з боку кожного з вас. Та чекаю на відповідь інших", – заявила Інна Соболєва.

До речі! Суддя Ємельянов, якого пов'язують із замахом на Соболєва, прокоментував вбивство дитини: деталі

Зауважимо, що правоохоронці висувають такі версії замаху на Соболєва – його фінансово-економічна діяльність, його минула та нинішня діяльність, сімейно-побутові проблеми. За інформацією ЗМІ, поліція вже вийшла на замовника та найближчим часом оголосить його ім'я.

Що відомо про замах на депутата Соболєва та вбивство його сина: