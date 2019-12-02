Обстріляли авто Соболєва та загинув його син: хто міг скоїти замах на депутата

Надвечір 1 грудня у Києві обстріляли автомобіль, в якому перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв. У момент стрілянини разом із ним був його 3-річний син Олександр. На жаль, дитина від вогнепального поранення загинула. У зв’язку з цим, журналісти пригадали, що ще у 2016 році Соболєв відкрито заявляв про погрози та навіть назвав ім'я "опонента" – Артур Ємельянов.

Про які погрози у свій бік говорив Соболєв

У 20016 році депутат Київради, зокрема, розповідав, що йому хтось підкинув записку з погрозами та ліхтарик. Нібито натякнули на лазерний приціл. Також він оприлюднив відповідне фото, на якому можна побачити, який усе це мало вигляд. Соболєв підкреслював, що брудні кампанії проти нього не дають результату, тому, мабуть, замовники перейшли на новий рівень, пише "Обозреватель".

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Лист із погрозами у бік Соболєва та ліхтарик, 2016 рік

Одним із тих, хто на нього чинить тиск, політик називав ще одного "донецького" – Артура Ємельянова. За словами Соболєва, тому нібито вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія". Разом, мовляв, вони переслідували одну мету – відняти нерухомість у Маріуполі.

Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс у Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їхніх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролює народний депутат Дмитро Лінько,

– писав він у фейсбуці.

Також у коментарі ЗМІ він зазначав, що згаданих ним Ємельянова, Маліка та Брославського рейдерами називають відкрито, "тому за Януковича вони переділили пів країни".

"Я чужого не рахую, але за словами їхніх жертв, вони не гребували нічим, ні даниною, ні часткою в бізнесі. Сьогодні вони розміщують величезні суми в Австрії... У публічній площині достатньо інформації про те, як і навіщо Артур Ємельянов розставляв своїх людей до господарських судів України. Водночас методи контролю – різні: шантаж, підкуп, погрози", – наголошував Соболєв.

Він додавав, що "з цими людьми неможливо доводити свою правоту". Як приклад він наводив "справедливі" судові рішення, які виносили судді щодо рейдерських захоплень підприємств.

"У цих людей в житті є один девіз – вирішуємо всі та всюди. А з огляду на їхні необмежені фінансові можливості, всіх неугодних чи незгодних вони знищують всілякими методами", – констатував депутат.

За словами співрозмовника "Обозревателя", "війна" між Соболєвим і Ємельяновим не зійшла нанівець". Більше того, зовсім нещодавно вони зійшлися ще в одній справі, в якій крутяться дуже великі гроші. Водночас джерело видання підкреслило, що Соболєв – теж не ангел".



Свого часу про Ємельянова говорили і у Верховній Раді

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Що відомо про Артура Ємельянова

Сьогодні Ємельянов є суддею Вищого господарського суду, попри те, що ще в січні 2019 року ним зайнялась Вища рада правосуддя. Його називають людиною "сім'ї" Януковича та головним "архітектором" замовних судових рішень за часів президента-віткача. Колишня голова департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко свого часу говолила, що Ємельянов разом із колишнім головою Вищого господарського суду Віктором Татьковим організували найбільшу корупційну схему в господарських судах, в якій було задіяно близько 500 служителів Феміди.

Відомо, що у 2010 – 2014 роках Ємельянов був заступником голови Вищого господарського суду України. У вересні 2015 року пройшов люстраційну перевірку. А у жовтні 2016-го Генпрокуратура оголосила Ємельянову про підозру у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. У 2018-му – з'явилася підозра у фінансуванні бойовиків "ДНР". Артуром Ємельяновим також зацікавилася прокуратура Австрії – у справі про викрадення громадянина Німеччини.

Колишня дружина Ємельянова, Світлана, володіє елітною нерухомістю в різних куточках світу: віллою в Анталії, апартаментами в Дубаї, готелями у Відні, а також фірмою, яка управляє готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Розлучення Світлани та Артура вважають фіктивним (вони продовжували жити разом). Але офіційне розлучення дозволило тоді уникнути декларування великих доходів.

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Артур Ємельянов разом із "колишньою" дружиною Світланою в аеропорту Будапешта, квітень 2019-го