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      Прокуратура удовлетворила иск Соболева и передала дело полиции

      19 Читати новину українською
      Соболев просил, чтобы дело об убийстве его сына передали полиции / politeka.net

      Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился в прокуратуру с заявлением об угрозах в деле об убийстве его сына и попросил передать дело в полицию. Впоследствии Офис прокурора удовлетворил иск депутата.

      Расследовать дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции Украины, сообщает Офис генерального прокурора.

      К слову: Убийство 3-летнего сына Соболева: следствие подозревает 25-летнего россиянина в организации покушения

      Также была изменена группа прокуроров, а в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генпрокурора.

      Что известно о заявлении Соболева об угрозах?
      Супруги Соболев утверждают, что угрозы поступали от адвоката Андрея Цыганкова. Это защитник Михаила Иванчука с позывным "Булат". Фамилию Иванчука пострадавшие называли среди 8 возможных причастных к покушению лиц, которым советовали пройти полиграф.

      По их словам, Цыганков убеждал согласовать возможные действия, которые бы сделали невозможным проведение в отношении Иванчука любых следственных и негласных следственных действий.

      Что известно о покушении на депутата Соболева

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      13 января
      55738
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Убийство Офис генпрокурора Покушение на Соболева Полиция
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