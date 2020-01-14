Прокуратура удовлетворила иск Соболева и передала дело полиции
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился в прокуратуру с заявлением об угрозах в деле об убийстве его сына и попросил передать дело в полицию. Впоследствии Офис прокурора удовлетворил иск депутата.
Расследовать дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции Украины, сообщает Офис генерального прокурора.
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Также была изменена группа прокуроров, а в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генпрокурора.
Что известно о заявлении Соболева об угрозах?
Супруги Соболев утверждают, что угрозы поступали от адвоката Андрея Цыганкова. Это защитник Михаила Иванчука с позывным "Булат". Фамилию Иванчука пострадавшие называли среди 8 возможных причастных к покушению лиц, которым советовали пройти полиграф.
По их словам, Цыганков убеждал согласовать возможные действия, которые бы сделали невозможным проведение в отношении Иванчука любых следственных и негласных следственных действий.
Что известно о покушении на депутата Соболева
- 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль, в котором ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой Инной, сыном Александром и подругой жены.
- Пуля попала в шею ребенка и он скончался в "Скорой" по дороге в больницу.
- 2 декабря полиция задержала предполагаемых нападавших – бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По мнению следствия, стрелял Лаврега.
- Задержанным объявили подозрение и суд взял обоих на 2 месяца под стражу без права внесения залога. Лавреге и Семенову грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.