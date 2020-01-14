Прокуратура удовлетворила иск Соболева и передала дело полиции

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился в прокуратуру с заявлением об угрозах в деле об убийстве его сына и попросил передать дело в полицию. Впоследствии Офис прокурора удовлетворил иск депутата.

Расследовать дело поручили главному следственному управлению Национальной полиции Украины, сообщает Офис генерального прокурора.

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Также была изменена группа прокуроров, а в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генпрокурора.

Что известно о заявлении Соболева об угрозах?

Супруги Соболев утверждают, что угрозы поступали от адвоката Андрея Цыганкова. Это защитник Михаила Иванчука с позывным "Булат". Фамилию Иванчука пострадавшие называли среди 8 возможных причастных к покушению лиц, которым советовали пройти полиграф.



По их словам, Цыганков убеждал согласовать возможные действия, которые бы сделали невозможным проведение в отношении Иванчука любых следственных и негласных следственных действий.

Что известно о покушении на депутата Соболева