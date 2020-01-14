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      Прокуратура задовольнила позов Соболєва і передала справу поліції

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      Соболєв просив, щоб справу про вбивство його сина передали поліції / politeka.net

      Депутат Київської облради Вячеслав Соболєв звернувся до прокуратури з заявою про погрози у справі про вбивство його сина та попросив передати справу до поліції. Згодом Офіс прокурора задовольнив позов депутата.

      Розслідувати справу доручили головному слідчому управлінню Національної поліції України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

      До слова: Вбивство 3-річного сина Соболєва: слідство підозрює 25-річного росіянина в організації замаху

      Також було змінено групу прокурорів, а в подальшому процесуальне керівництво у цьому провадженні буде здійснювати Офіс Генпрокурора.

      Що відомо про заяву Соболєва щодо погроз?Подружжя Соболєвих переконують, що погрози надходили від адвоката Андрія Циганкова. Це захисник Михайла Іванюка з позивним "Булат". Прізвище Іванюка потерпілі називали серед 8 ймовірних причетних до замаху осіб, яким радили пройти поліграф.

      За їх словами, Циганков переконував погодити можливі дії, які б унеможливили проведення стосовно Іванюка будь-яких слідчих та негласних слідчих дій.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва

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      13 січня
      33145
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Замах на Соболєва Офіс генпрокурора Вбивство Поліція
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