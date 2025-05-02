Стерненко заявил, что покушение на него могли "посвятить" годовщине событий 2 мая в Одессе

Активист Сергей Стерненко заявил, что покушение на него могли "посвятить" годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе. По его словам, такое убийство могло бы стать для россиян очень символичным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Сергея Стерненко.

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Стерненко прокомментировал покушение на себя

Сергей Стерненко напомнил, что 2 мая 2025 года была 11-я годовщина массовых беспорядков в Одессе. В этот день в 2014 году в результате столкновений между украинскими и пророссийскими активистами, а также пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Сегодня 11-я годовщина обороны Одессы от российского нашествия, которая хотела создать там так называемую "Одесскую народную республику". Я горжусь, что был участником тех событий, вместе мы отбили город и не дали российской сволочи захватить Одессу. И для россиян, с символической точки зрения, было очень важно убить меня или другого известного участника тех событий,

– объяснил Стерненко.

Активист и волонтер подчеркнул, что покушение на него не было единичным инцидентом. По его словам, это покушение "стоит в одном ряду" с убийствами языковеда Ирины Фарион и активиста Демьяна Ганула.

Стерненко отметил, что сейчас все активные волонтеры и общественные деятели в Украине находятся в зоне риска из-за угрозы со стороны России. Поэтому активист накануне покушения арендовал бронированный автомобиль и получил государственную охрану.

Напомним, что днем 1 мая, около 13:30, на Сергея Стерненко было совершено нападение. В волонтера выстрелили из огнестрельного оружия. К счастью, Стерненко получил легкое ранение: волонтер перенес операцию, а его жизни ничего не угрожает.