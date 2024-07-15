Покушение не сыграет на руку Трампу в предвыборной гонке, – политолог объяснил почему

В Дональда Трампа 13 июля стреляли. Это было покушение на его жизнь. Вероятно, такие события приведут к изменению позиций определенных избирателей в США, ведь он является основным кандидатом от республиканской партии.

Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что если бы покушение на Трампа состоялось в октябре 2024 года, то это имело бы более положительные последствия, в избирательном смысле, чем сейчас. Это событие в ближайшее время могут забыть.

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Последствия для Трампа

Олег Лесной предположил, что за время предвыборной кампании может произойти что угодно. За те несколько месяцев до выборов, по его мнению, могут возникнуть моменты, которые нивелируют все старания команды Трампа.

Покушение не сыграет на руку Трампа в предвыборной гонке. Электоральное восприятие усилилось у его сторонников. Как по мне, оно не задело тех американцев, за кого сейчас ведется борьба. То есть тех, кто еще не выбрал своего кандидата,

– сказал он.

По мнению президента аналитического центра "Политика", покушение на Трампа может положительно повлиять на любого политического лидера партии соперников, из-за высокого уровня конспирологии в США.

Государство должно доказать, что может четко провести расследование этого преступления и объяснить гражданам, что они должны сделать собственное сознательное решение на президентских выборах, от которого зависит будущее США. Если же нет, то это будет сложный период и для Украины также,

– высказался Олег Лесной.