Это событие всколыхнуло США, где сейчас идет жесткая предвыборная кампания между Трампом и действующим президентом Джозефом Байденом. Народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что это покушение безусловно будет иметь влияние на расстановку сил в предвыборной гонке.

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Нужно успокоить эмоции

В Соединенных Штатах есть устоявшаяся практика покушений на политиков, и в этом смысле, по мнению народного депутата, ничего нового не произошло.

В то же время не стоит ожидать, что это событие изменит градус политической борьбы или шансы того, или иного кандидата на победу, потому что до выборов еще достаточно много времени,

– пояснил он.

Обратите внимание! 60-е президентские выборы в Соединенных Штатах должны состояться 5 ноября 2024 года.

Главным образом на выбор американского народа будут влиять 2 вещи.

Во-первых, это риски того, что ярые трамписты на эмоциях после покушения могут начать мстить даже не Байдену, а простым сторонникам демократов.

Например, они могут устраивать какие-то волнения на митингах демократов. Это гораздо больше всколыхнет общество и вообще поставит его на грань гражданской войны. Это может изменить тенденцию предвыборной гонки,

– объяснил народный депутат.

Во-вторых, в ближайшее время может быть замена кандидата в лагере демократов. Это вероятно произойдет в течение одной или двух недель.

Если произойдут первое и второе события, покушение на Трампа вообще потеряет свою значимость. В этом смысле важно, чтобы Трамп все же призвал своих фанатов унять эмоции и никоим образом не мстить. Если он это сделает, то вероятно станет президентом,

– предположил Олег Дунда.

Напомним, что 14 июля в Батлере на митинге в рамках предвыборной кампании в Дональда Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Из-за того, что Трамп в момент выстрела нападающего повернул голову, он остался жив и получил лишь повреждение правого уха. Джозеф Байден после покушения на своего конкурента заявил, что эта стрельба заставляет американцев "сделать шаг назад", оценить, где они находятся и как двигаться дальше.