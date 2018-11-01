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      Покушение на координатора С14 Мазура: полиция задержала трех подозреваемых

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      Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на Мазура
      Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на Мазура / Фото из соцсетей

      Правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на убийство координатора общественной организации С14 Сергея Мазура.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

      Читайте также: Кто такой Сергей Мазур, в чью квартиру бросили гранату

      Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны трое лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец,
      – говорится в сообщении.

      На снимках, добавленных к сообщению, виден момент задержания подозреваемых, правоохранители также изъяли у мужчин оружие.

      В свою очередь, Сергей Мазур подтвердил эту информацию и добавил, что задержанные мужчины, вероятнее всего, и действительно являются теми, кто совершил на него покушение.

      Друзья активиста убеждены: на Мазура готовили очередное покушение. Такой вывод они сделали из количества и разнообразия оружия, которое правоохранители изъяли у задержанных подозреваемых. Имен мужчин пока не называют.

      Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе, в квартиру лидера праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранение получил его отец. На момент инцидента Мазура не было дома. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", однако затем переквалифицировала дело как покушение на убийство.

      Кто такой Сергей Мазур?Это – координатор праворадикальной организации С14, участник Революции Достоинства, помощник народного депутата от "Батькивщины" Игоря Луценко на добровольных началах.
      Сергея Мазура и членов организации С14 подозревают в причастности к погромам лагеря ромов на Лысой горе в Киеве 21 апреля 2018 года. Полиция расследует произошедшее как хулиганство, а 10 июля Сергею Мазуру объявили о подозрении по этой статье. Кроме того, за погром в лагере ромов правоохранители открыли производство по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Сергей Мазур Оружие Полиция
      Источник: 24 канал
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