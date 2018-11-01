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      Замах на координатора С14 Мазура: поліція затримала трьох підозрюваних

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      Правоохоронці затримали підозрюваних у замаху на Мазура
      Правоохоронці затримали підозрюваних у замаху на Мазура / фото з соцмереж

      Правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство координатора громадської організації С14 Сергія Мазура.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

      Читайте також: Хто такий Сергій Мазур, в чию квартиру кинули гранату

      Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько,
      – йдеться у повідомленні.

      На знімках, доданих до допису, видно момент затримання підозрюваних, правоохоронці також вилучили у чоловіків зброю.

      Своєю чергою, Сергій Мазур підтвердив цю інформацію та додав, що затримані чоловіки, найімовірніше, й справді є тими, хто вчинили на нього замах.

      Друзі активіста переконані: на Мазура готували черговий замах. Такий висновок вони зробили із кількості та різноманітності зброї, яку вилучили правоохоронці у затриманих підозрюваних. Імен чоловіків поки не називають.

      Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у Борисполі, в квартиру лідера праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули бойову гранату. Внаслідок вибуху поранень зазнав його батько. На момент інциденту Мазура не було вдома. Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", проте потім перекваліфікувала справу як замах на вбивство.

      Хто такий Сергій Мазур?Це – координатор праворадикальної організації С14, учасник Революції Гідності, помічник народного депутата від "Батьківщини" Ігоря Луценка на добровільних засадах.
      Сергія Мазура та членів організації С14 підозрюють у причетності до погромів табору ромів на Лисій горі у Києві 21 квітня 2018 року. Поліція розслідує подію як хуліганство, а 10 липня Сергієві Мазуру оголосили про підозру за цією статтею. Крім того, за погром у таборі ромів правоохоронці відкрили провадження за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".

      Теги: Новини України Поліція Сергій Мазур Зброя Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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