Покушение на Мадуро: названа сумма, в которую оценили жизнь президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро убеждает, что исполнителям покушения на него предлагали 50 миллионов долларов и безопасный выезд в США.

Об этом сообщило "Еспресо".

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Николас Мадуро назвал имя человека, которого считает главным заказчиком атаки. Обвинения в преступлении против Мадуро упали на оппозиционного лидера Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. К слову, Борхес – лауреат премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2017 года.



Мадуро обвинил во взрывах оппозиционного лидера Хулио Борхеса

Мадуро рассказал о других деталях преступления. По его словам, преступная группа рассматривала несколько вариантов дат атаки. Сперва покушение планировали осуществить 24 июля во время подготовки военного парада в штате Карабобо, потом перенесли на 5 июля, когда должны были происходить празднование дня независимости Венесуэлы. Однако подготовка заняла больше времени, и окончательно выбрали дату 4 августа.

Ранее Мадуро заявлял, что к попыткам его убийства причастна власть Колумбии, и непосредственно президент соседней страны Хуан Мануэль Сантос.

Напомним, попытка покушения на Мадуро состоялась 5 августа в Каракасе во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии. Возле президентской ложи взорвались несколько беспилотников, начиненные взрывчаткой. Ранения получили семеро военных, и сам Мадуро не пострадал.