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Замах на Мадуро: названо суму, у яку оцінили життя президента

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Замах на Мадуро: названо суму, у яку оцінили життя президента
Замах на Мадуро: названо суму, у яку оцінили життя президента / 24 канал

Президент Венесуели Ніколас Мадуро переконує, що виконавцям замаху на нього пропонували 50 мільйонів доларів і безпечний виїзд до США.

Про це повідомило "Еспресо".

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Ніколас Мадуро назвав ім'я людини, яку вважає головним замовником атаки. Звинувачення у злочині проти Мадуро впали на опозиційного лідера Хуліо Борхеса, який мешкає у Колумбії. До слова, Борхес – лауреат премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки" 2017 року.

Венесуела
Мадуро звинуватив у вибухах опозиційного лідера Хуліо Борхеса

Мадуро розповів про інші деталі злочину. За його словами, злочинна група розглядала кілька варіантів дат атаки. Спершу замах планували здійснити 24 липня під час підготовки військового параду у штаті Карабобо, потім перенесли на 5 липня, коли мали відбуватись святкування дня незалежності Венесуели. Однак підготовка зайняла більше часу, і остаточно обрали дату 4 серпня.

Раніше Мадуро заявляв, що до спроби його вбивства причетна влада Колумбії, і безпосередньо президент сусідньої країни Хуан Мануель Сантос.

Нагадаємо, спроба замаху на Мадуро відбулась 5 серпня в Каракасі під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії. Біля президентської ложі підірвались кілька безпілотників, начинених вибухівкою. Поранення отримали семеро військових, та сам Мадуро не постраждав.

Теги: Гроші Венесуела
Джерело: 24 Канал
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