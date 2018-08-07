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Версія про замах на Мадуро відмінно вписується в пропаганду президента Венесуели, – Die Welt

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Замах на Мадуро міг бути інсценуванням
Замах на Мадуро міг бути інсценуванням / khmertalking

Для соціалістів, які керують Венесуелою, замах на президента країни Ніколаса Мадуро 5 серпня стає можливістю продовжити свою боротьбу з опозицією, зламавши останній опір проти політики уряду.

Про це йдеться у статті Die Welt.

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Німецька газета зауважує що лідер Венесуели одразу ж скористався замахом у своїх цілях, пригрозивши опозиції після інциденту. Водночас, підкреслюють автори публікації, Мадуро не бентежить, що взагалі незрозуміло, що ж сталося насправді.

За словами президента, мала місце атака за допомогою начиненого вибухівкою дрона. Пожежники заявили про те, що вибухнула ємність із газом. Однак уряд країни, щоб не втратити обличчя, не допустить жодну версію, відмінну від версії про замах. Версія про замах відмінно вписується у пропаганду Мадуро,
– вважають німецькі журналісти.

Президент Венесуели також використовує інцидент і для реалізації зовнішньополітичних цілей. Так, за його переконанням, у подібному розвитку ситуації нібито винен президент Колумбії Хуан Мануель Сантос. Останній дійсно неодноразово критикував Мадуро за важкі порушення прав людини, однак в останні роки перетворився з украй правого політика в центриста, а у вівторок взагалі йде у відставку, зазначається далі в матеріалі.

Окрім того, багато жителів країни, яким вже набридли постійні повідомлення про нібито замахи на життя президента, вважають поведінку Мадуро параноєю. Нещодавно в рядах армії вже пройшли чистки, влаштовані режимом. Тому лояльність військових на тлі катастрофічної ситуації в економіці Венесуели та гіперінфляції неухильно тане

Наслідком інциденту в Каракасі може стати збільшений потік біженців з Венесуели в інші країни Латинської Америки, додають автори статті.

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Нагадаємо, 5 серпня на президента Венесуели вчинили замах, постраждали семеро солдатів. Інцидент трапився під час церемонії на честь річниці створення Нацгвардії в Каракасі. Замах організували за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Ніколас Мадуро звинуватив в причетності до вибуху колумбійського президента Хуана Мануеля Сантоса, у Колумбії ж усі звинувачення Мадуро відкидають.

Теги: Новини політики Венесуела Латинська Америка Вибух
Джерело: 24 Канал
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