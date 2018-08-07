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Версия о покушении на Мадуро отлично вписывается в пропаганду президента Венесуэлы, – Die Welt

16 Читати новину українською
Покушение на Мадуро могло быть инсценировкой
Покушение на Мадуро могло быть инсценировкой / khmertalking

Для социалистов, которые управляют Венесуэлой, покушение на президента страны Николаса Мадуро 5 августа становится возможностью продолжить свою борьбу с оппозицией, сломив последнее сопротивление против политики правительства.

Об этом говорится в статье Die Welt.

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Немецкая газета отмечает, что лидер Венесуэлы сразу же воспользовался покушением в своих целях, пригрозив оппозиции после инцидента. В то же время, подчеркивают авторы публикации, Мадуро не смущает, что вообще непонятно, что же произошло на самом деле.

По словам президента, имела место атака с помощью начиненного взрывчаткой дрона. Пожарные заявили о том, что взорвалась емкость с газом. Однако правительство страны, чтобы не потерять лицо, не допустит ни одну версию, отличную от версии о покушении. Версия о покушении отлично вписывается в пропаганду Мадуро,
– считают немецкие журналисты.

Президент Венесуэлы также использует инцидент и для реализации внешнеполитических целей. Так, по его убеждению, в подобном развитии ситуации якобы виноват президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Последний действительно неоднократно критиковал Мадуро за тяжелые нарушения прав человека, однако в последние годы превратился из крайне правого политика в центриста, а во вторник вообще уходит в отставку, говорится далее в материале.

Кроме того, многие жители страны, которым уже надоели постоянные сообщения о якобы покушении на жизнь президента, считают поведение Мадуро паранойей. Недавно в рядах армии уже прошли чистки, устроенные режимом. Поэтому лояльность военных на фоне катастрофической ситуации в экономике Венесуэлы и гиперинфляции неуклонно тает

Следствием инцидента в Каракасе может стать увеличенный поток беженцев из Венесуэлы в другие страны Латинской Америки, добавляют авторы статьи.

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Напомним, 5 августа на президента Венесуэлы совершили покушение, пострадали семеро солдат. Инцидент случился во время церемонии в честь годовщины создания Нацгвардии в Каракасе. Покушение организовали с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Николас Мадуро обвинил в причастности ко взрыву колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, в Колумбии же все обвинения Мадуро отвергают.

Теги: Новости политики Взрыв Латинськая Америка Венесуэла
Источник: 24 Канал
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