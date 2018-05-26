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Покушение на Стерненко: нападавшего освободили из-под ареста

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Нападающего, который совершил покушение на Стерненко, освободили из-под ареста
Нападающего, который совершил покушение на Стерненко, освободили из-под ареста / Колаж 24 Канал

Активист Сергей Стерненко опубликовал фото своего нападавшего – Александра Исайкула и заявил, что в субботу, 26 мая, его выпустили на волю.

Об этом он сообщает в Facebook.

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Это Александр Исайкул. Он был одним из нападавших на меня 24 мая. После покушения он скрылся, но был задержан полицией. По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, нападавшего сегодня отпустили на волю,
– пишет Стерненко.

По словам активиста, нападавший сейчас находится в качестве свидетеля.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Человек сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться. Впоследствии злоумышленника задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

Кто такой Сергей Стерненко?
Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017, псевдоним "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих по России.

Теги: Полиция Криминальные новости Сергей Стерненко Новости Одессы Жертвы Новости Украины
Источник: 24 Канал
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