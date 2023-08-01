У Украины есть план на случай убийства Зеленского, – Rolitico

Россия совершила по меньшей мере десяток серьезных покушений на Владимира Зеленского, но не достигла своего. Хотя самая высокая угроза была в начале полномасштабного вторжения, опасность для Зеленского все еще остается высокой.

Учитывая риск, по данным интервью Politico с украинскими чиновниками и законодателями, а также аналитиками, план на случай убийства Зеленского существует.

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Кто заменит Зеленского, если с президентом что-нибудь случится

Издание цитирует госсекретаря США Энтони Блинкен, который заявил, что в Украине есть план, если с Зеленским что-нибудь произойдет.

У украинцев есть планы – о которых я не собираюсь говорить или прибегать к каким-либо подробностям – обеспечить то, что мы бы назвали "преемственностью правительства", так или иначе,

– сказал он в прошлом году.

Формально согласно конституции, когда президент не может исполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины. Председателем Рады является Руслан Стефанчук.

Politico предполагает, что в состав совета руководителей могли бы войти Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Главным генералом страны оставался бы Валерий Залужный.

Как Зеленский стал целью для России

Издание отмечает, что в России не зря призывают к ликвидации Зеленского, поскольку украинский президент играет ключевую роль в обеспечении международной поддержки борьбы с Кремлем.

Как говорится в сообщении, Зеленский стал целью России благодаря своему умению убеждать партнеров и посещать передовую.

Politico напоминает заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, который через несколько недель после полномасштабного вторжения России сообщил, что на Зеленского было совершено по меньшей мере десяток серьезных покушений российскими диверсионно-разведывательными группами, включая чеченцев и наемников "Вагнера".

Оккупанты пытались прорваться в киевский правительственный квартал.

Politico также пишет об ужасном "послужном" списке Кремля по убийствам. В частности, упоминается Александр Литвиненко, сотрудник российской разведки, перешедший в Великобританию и отравленный в 2006 году, или неудачное отравление "Новичком" британского двойного агента Сергея Скрипача в Солсбери в 2018 году.