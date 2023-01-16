Зеленский пережил более 12 попыток покушения, – Independent

Россияне пытались захватить Украину за несколько дней. Один из способов это сделать – убить президента Владимира Зеленского. Известно, что на него совершили более 12 попыток покушения.

Об этом говорится в книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена". Ее автор Крис Виппл сообщил, что на Зеленского пытались совершить более 10 покушений. И это только те, о которых точно известно.

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Путин стремился убрать Зеленского

Заметим, что директор ЦРУ перед началом полномасштабного вторжения приезжал в Украину. Еще тогда он стремился предупредить Владимира Зеленского о планах России убить его. Но глава нашего государства был непреклонен и решил не покидать его, пытаясь спасти собственную жизнь.

Добавим, что тогда США шли на определенный риск. Страна еще до начала полномасштабного вторжения сообщала о возможном наступлении. И такие действия не свойственны разведке Соединенных Штатов. Впрочем, в государстве решили соответствующую информацию озвучивать. Хотя и была угроза паники и негативных последствий для экономики Украины.

В книге автор рассказал, что Байден поручил директору ЦРУ – бывшему послу США в России – прибыть в Украину. Ему необходимо было предоставить Зеленскому "точные детали русских заговоров".

Это сразу привлекло внимание Зеленского, он был озадачен, отрезвился от этой новости,

– написал он.

Тогда говорилось о планах убрать Зеленского. На этот момент украинские чиновники, рассказывают в издании, сообщили о 12 отдельных покушениях на жизнь главы государства. Речь идет об эпизодах с начала полномасштабного вторжения.

Когда в последний раз планировали покушение

На этот вопрос ранее ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что именно в его полномочия входит предупреждать главу государства об этом. И, отметил секретарь СНБО, это одна из тех задач, которые ему отнюдь не приятно выполнять.

По словам Данилова, в последний раз с этим к Зеленскому он обращался 7 марта. Как отметил он, на этот день оккупанты планировали закончить свою так называемую "спецоперацию".