Министр обороны Швеции Поль Джонсон рассказал 24 Каналу, что во время визита в США он обращался к конгрессменам и сенаторам. Он объяснял, почему так важно, чтобы и Европа продолжала оказывать поддержку Украине, и чтобы США также это делали.

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Европа получает от Украины уроки

Поль Джонсон убежден, что поддержка Украины не должна зависеть от выборов в США в ноябре. Он добавляет, что Европа должна продолжать помощь, но также и убедиться, что у них есть оборонная промышленная база не только для мирного, но и для военного времени.

По мнению Джонсона, Европа сейчас получает очень ценные уроки с поля боя в Украине.

Мы не сталкивались с таким раньше в Европе со времен Второй мировой войны,

– отмечает он.

Жизненно важно, чтобы Украина выиграла эту войну

Министр обороны Швеции считает, что они также должны увеличивать собственные инвестиции, ведь это положительно повлияет на трансатлантические отношения. В декабре состоялся визит Поля Джонсона в США, где он встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и обменялся с ним мыслями.

Также Джонсон провел много времени на Капитолийском холме, обращаясь к американским конгрессменам и сенаторам. Он объяснял им важность поддержки Украины со стороны Европы и США.

Я говорил, что нам будет гораздо сложнее, если России будет везти на поле боя и что для нас и для нашей безопасности жизненно важно, чтобы Украина выиграла эту войну, – добавляет Джонсон.

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