Міністр оборони Швеції Поль Джонсон розповів 24 Каналу, що під час візиту у США він звертався до конгресменів і сенаторів. Він пояснював, чому так важливо, щоб і Європа продовжувала надавати підтримку Україні, і щоб США також це робили.
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Європа отримує від України уроки
Поль Джонсон переконаний, що підтримка України не має залежати від виборів у США в листопаді. Він додає, що Європа має продовжувати допомогу, але й переконатися, що у них є оборонна промислова база не тільки для мирного, але й для воєнного часу.
На думку Джонсона, Європа зараз отримує дуже цінні уроки з поля бою в Україні.
Ми не стикалися з таким раніше в Європі з часів Другої світової війни,
– наголошує він.
Життєво важливо, аби Україна виграла цю війну
Міністр оборони Швеції вважає, що вони також повинні збільшувати власні інвестиції, адже це позитивно впливатиме на трансатлантичні відносини. У грудні відбувся візит Поля Джонсона до США, де він зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим та обмінявся з ним думками.
Також Джонсон провів багато часу на Капітолійському пагорбі, звертаючись до американських конгресменів і сенаторів. Він пояснював їм важливість підтримки України з боку Європи та США.
Я казав, що нам буде набагато складніше, якщо Росії щаститиме на полі бою і що для нас і для нашої безпеки життєво важливо, аби Україна виграла цю війну,
– додає Джонсон.
Палата представників США пішла на канікули
- Палата представників США пішла на канікули до кінця місяця. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт з пакетом допомоги нашій державі.
- Білий дім обурений, зокрема його представник заявив, що Джонсон оголосив канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
- Президент Джо Байден підкреслив, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута.