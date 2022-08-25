Пол года войны: когда путин принял окончательное решение атаковать Украину

Украина уже полгода отстаивает свою свободу и независимость. Судя по всему, путин решил напасть на задолго до дня полномасштабного вторжения. К этому тщательно готовились не один месяц. Но с чего все началось и когда именно было принято решение напасть на Украину?

Это было солнечное октябрьское утро 2021 года. На срочную встречу в Овальном кабинете Белого дома пришло все высшее руководство американских военных, разведки и дипломатии: Ллойд Остин – министр обороны, Марк Милли – глава объединенного комитета начальников штабов, директор Национальной разведки Эврил Хейнс и директор ЦРУ Уильям Бернс, а также Энтони Блинкен – руководитель Госдепа США. Прибыли они с секретной информацией – анализом, составленным из последних спутниковых снимков, перехватов с каналов коммуникаций и прослушивания.

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Это был доклад для президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Иллюстрацией к докладу была карта Украины, и на этой карте схематически изображено, как российская армия будет захватывать Украину. Согласно планам кремля, которыми владели в США, сначала должен быть окружен и захвачен в течение 3-4 дней Киев. Президент Владимир Зеленский должен быть схвачен или убит спецназом, а у здания на Грушевского должно появиться новое марионеточное правительство. После наступления со стороны беларуси, Крыма и Донбасса вся территория Украины должна быть оккупирована в течение 3 недель.

Все это происходило в октябрьское солнечное утро 2021 года и об этом спустя месяцы написала влиятельная американская газета The Washington Post в своем специальном расследовании:

"Да, – подтверждали они (военные и разведка – 24 канал), – это реально!" Хотя в течение следующих месяцев администрация публично настаивала на том, что не верит в окончательное решение путина. Единственное, о чем команда Байдена не могла сказать президенту этим осенним днем, это о том, когда именно российский президент нажмет на спусковой крючок. Месяцами администрация Байдена осторожно наблюдала за тем, как путин собирал десятки тысяч военных и выстраивал танки и ракеты вдоль украинской границы.

– говорится в материале издания.

К концу октября 2021 года размещение российских войск у границ Украины приобрело угрожающий вид. Именно так и группируется армия во время подготовки к нападению.

Провал "мягкого присоединения": как путин несколько раз проиграл Украине

Белый дом не стал ждать сложа руки, а включился в борьбу, пытаясь заставить союзников и президента Зеленского поверить в реальность риска полномасштабного вторжения. В течение нескольких месяцев американская администрация и союзники пытались помешать этой войне, но, как оказалось, остановить путина уже невозможно.

И вот через полгода после начала полномасштабного вторжения мы попытаемся разобраться и найти ответ на вопрос "когда именно путин принял окончательное решение пойти на Украину войной?" Мы уже писали о том, что настоящих причин для войны у кремлевского диктатора было несколько. Однако все же когда было принято это решение "отправить патрон в патронник и положить палец на спусковой крючок", чтобы спустить его рано утром 24 февраля 2022 года?

Недавно советник Офиса Президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону сказал, что решение о нападении на Украину путин принял еще в далеком 2005 году, после поражения Виктора Януковича на выборах, когда в очередной раз сорвался план "мягкого присоединения". Как минимум, уже тогда путин понял, что просто так Украину ему никто не отдаст, но и отказываться от своей идеи он не был готов.

Чуть позже, в 2008 году, он начал регулярно утверждать, что Украина – это не государство и никогда им не было. В течение следующих 10 лет он проигрывал украинцам еще несколько раз: зимой 2013 – 2014 года, когда произошел второй Майдан – Революция Достоинства, и очередное "мягкое присоединение" с помощью власти Януковича снова сорвалось. Затем минские соглашения, с помощью которых он хотел "втолкнуть" Донбасс обратно в Украину, но уже на своих условиях и фактически развалить нашу страну. Не получилось, украинская сторона умело саботировала их исполнение, и даже власть при Петре Порошенко, которого он все же склонил к подписанию этих же соглашений, не рискнула воплотить эти соглашения в жизнь – украинский народ этого бы и не принял и не позволил бы этой самой власти пойти на такой шаг.

Очередному плану путина, когда он надеялся, что избрание президентом неопытного Зеленского может изменить ситуацию, тоже не суждено было сбыться. Тот хоть и был избран из русскоязычной среды и под лозунгами "мира для Донбасса" и "надо перестать стрелять", а из жизненного опыта был артистом и комиком, но никак не политиком и государственным деятелем (что такой "клоун" может противопоставить опытному и прожженному стратегу и выходцу из спецслужб?).

В это время в москве было много влиятельных людей, считавших, что с Зеленским можно легко договориться, и именно с такими намерениями путин встретился с украинским президентом в декабре в Париже сразу после саммита Нормандской четверки. В кремле, затаив дыхание, ждали "положительного" результата от этой встречи, а в Киеве уже проигравший выборы Порошенко пробовал поднимать "новую майдан" с лозунгами о "зраде".

Снова поражение. Достичь желаемого результата от Зеленского путину не удалось, и в москве поняли, что Украину "продавить" снова не выходит.

Важное событие произошло весной 2020 года. Тогда главные переговорщики по проблеме Донбасса – дмитрий козак с российской стороны и Андрей Ермак от Украины – неожиданно для всех договорились о создании новой "переговорной площадки" (это будто "площадка на площадке"). Внутри трехсторонней переговорной группы должен появиться "консультативный совет", куда должны были войти представители и Киева, и с квазиреспублик, и именно там они должны были договариваться.

В кремле снова вспыхнул "огонек надежды" на реализацию своего коварного плана – им уже практически удалось посадить за стол переговоров официальные власти Украины и представителей псевдореспублик. Но после того, как козак и Ермак поставили свои подписи под документом о создании такого "совета", в Киеве поднялась невероятная волна протестов, и подпись украинской стороны была отозвана. Возможно, именно в этот период в москве были окончательно похоронены надежды на минские соглашения. И все последующие встречи, консультации и переговоры в любых форматах – Нормандском или другом – все это было лишь имитацией, прикрытием реального плана действий путина. В то время он окончательно убедился, что "мягкое присоединение" Украины невозможно, Зеленского продавить не получится, на выгодных москве условиях вернуть Донбасс в Украину невозможно, и взять ее возможно только силой.

"Обязательна к прочтению": идеологическая роль статьи путина

Приблизительно в этот период путин реализовали свою очередную "специальную операцию" – продление своих полномочий, "обнуление" президентских сроков через внесение изменений в конституцию (чтобы все по закону, красиво было). Летом все эти поправки были утверждены всенародным голосованием, а кроме них в конституции россии появился пункт 3 статьи 69 "о поддержке и защите интересов соотечественников, проживающих за рубежом".

И в это же время фсб попыталась отравить Навального "Новичком", смазав смертельным ядом трусы оппозиционера. Это могло означать, как то, что в кремле снова расширили инструментарий для борьбы с оппозицией – ее снова просто физически устраняют, так и то, что путин начал "зачищать" пространство от всех, кто "мешает" реализации более масштабных планов. Например – завоевание Украины.

В конце 2021 года один из присутствовавших на пресс-конференции путина журналистов, корреспондент ВВС Петр Козлов, спросил: "Скажите, что произошло в последнее время в россии, что в ней так стремительно возросло количество тех, кого власть считает экстремистами и нежелательными организациями?" Тогда, в конце 2021 года ответ на такой вопрос был не очевиден, хотя к этому моменту путин уже выдвинул ультиматум НАТО и угрожал своей новой доктриной всему миру. Но сегодня уже очевидно, что является ответом на этот вопрос. Решение было принято гораздо раньше – путин решил напасть на Украину. Этим можно объяснить также очередной виток внутренних репрессий – нужно было избавиться от внутренних врагов в рамках подготовки нападения.

Уверенности путину придавали безнаказанность всех предыдущих авантюр, начиная с войны в Грузии в 2008 году, и ближайшее окружение, очень ограниченный круг доверенных людей, с которыми путин прошел "в одной связке" много лет. Все они убеждали: "Запад "ссыкуны", они не полезут в драку, проверено неоднократно!" Дальше заявлений и возмущений никуда не зайдет. С учетом количества "прикормленных" европейских политиков разных уровней и важности российского рынка для европейских производителей товаров, да к тому же полной зависимости их от углеводородов россии, риск вообще минимален.

В марте 2021 года путин, выступая по случаю очередной годовщины присоединения Крыма, "предостерёг" от использования "щедрых подарков россии" во вред. Понятно, что откровенная угроза была в сторону Киева. После этого он вместе со своим министром обороны шойгу улетел в тайгу, где, как говорится, любил принимать омолаживающие ванны с рогами молодых оленей. Но, возможно, именно во время этой поездки он и сообщил шойгу о плане нападения, потому что вскоре к границам с Украиной начали интенсивно перебрасывать большое количество батальонно-тактических групп, а интенсивная мобилизация продолжилась в течение следующих месяцев. Это была подготовка к войне. И хотя количества войск, техники и цепочек обеспечения, другой инфраструктуры для поддержки крупной военной операции уже тогда было достаточно, наступления не было. Некоторые эксперты решили, что таким образом путин пробовал шантажировать Байдена, пытаясь добиться встречи с ним, где он смог бы ему "объяснить", как делал это с другими мировыми лидерами, что "Украина – это не страна и территория ее по праву принадлежит именно россии ".

Но на самом деле все было наоборот – путин начал готовиться к нападению на Украину, а Байден предложил ему встретиться в третьей стране. путин согласился. После саммита в Женеве американцы успокоились, на встрече не поднималось никаких острых вопросов, не было принято никаких значительных решений, которые могли повлечь за собой тектонические изменения геополитического ландшафта в мире или Европе.

Улетая из Женевы, один из участников команды Байдена писал: "Мы садились в самолет и возвращались домой, не думая, что мир стоит на пороге большой войны в Европе".

Такая мысль могла прийти им в голову уже через несколько недель – путин опубликовал свою "знаменитую" статью о единстве россиян и украинцев, где он утверждал, что украинского народа не существует, а по его убеждению – это один русский народ.

Запад же, по его мнению, пытается сделать из Украины "антироссию". путин и раньше во время частных разговоров на встречах с лидерами стран говорил об этом, это мнение проскальзывало и во время его крупных пресс-конференций, когда вопрос заходил об Украине и истории. Но так откровенно для широкой публики – это было впервые, и было ясно, что это основа и идеология для будущего вторжения и захвата. Поэтому статью тут же начали изучать и в армии россии – шойгу обязал всех военных делать это и сдавать зачет знания материала. Все это должно стать еще одним доказательством преступлений путинского режима в международном суде.

Искажение данных для путина – как агенты наживались на планах кремля

В конце октября 2021 года путин принял участие в одном из своих любимых мероприятий – форум на Валдае. По иронии, там на Валдае вопрос об Украине ему поставил советник виктора медведчука, михаил погребинский. Именно этот так называемый социолог и политолог на протяжении многих лет передавал "кривые", не подлинные данные опросов в Украине, якобы свидетельствующие о любви к путину и россии. По этих выдуманных самим погребинским данным, в Украине до 2021 года было огромное количество недовольных властью в Киеве, а большинство украинцев мечтало о воссоединении с россией, и конечно же под путинским правлением.

Дело в том, что и погребинский и вся "медведчуковская шобла" годами получали и осваивали деньги из москвы. Финансирование шло через специальную 5-ю службу фсб, было щедрым и предназначалось именно для улучшения отношения к россии и "русскому миру". Поскольку все израсходованные за годы миллиарды были "освоены", медведчуку было необходимо рапортовать Москве о новых достижениях уровня лояльности населения Украины, что и изображал этот погребинский.

Так оно и работало годами: кремль/фсб/москва давали деньги – из Украины шли отчеты по лучшим результатам опросов, которые готовил погребинский. Вот почему именно он задал тогда на Валдае вопрос путина, ссылаясь на "знаменитую" статью и свои результаты опросов. Уже через несколько месяцев, после полномасштабного вторжения в Украину и после действительно героической всенародной обороны украинцев, путин начал репрессии против руководства своего любимого 5-го управления (официально – Служба оперативной информации и международных связей), узнав, какая действительно "горячая" встреча была для его войск в каждой деревне и каждом городе. Масштабы коррупции, которая была в службе, мы возможно никогда и не узнаем, но речь идет точно о миллиардах долларов, потраченных москвой на "лояльность к ней" и которые были "распилены" на всех уровнях – от исполнителей в Киеве, до высших чинов фсб в москве.

Тогда, спрашивая путина, погребинский еще не знал, что решение напасть на Украину уже принято. Он спросил чисто "технически", ему было поручено – и он выполнил. А главная часть вопроса была в цифре, которую он имел и озвучил – более 40% населения Украины хорошо или очень хорошо относятся к россии. И эту цифру на РосТВ услышали все!

Более 40% украинцев, значит, что на востоке – практически все! "Да нас там цветами закидают, как только мы перейдем границу!" – именно так должны подумать солдаты, которые перед этим проштудировали статью путина.

На самом деле, конечно, отношение к россиянам и персонально к путину не было таким положительным, как его изображали. Более 80% украинцев по данным социологической группы "Рейтинг" тогда отрицательно или очень отрицательно относились к путину, более 55% не считали себя одним народом с россиянами.

The Washington Post опубликовала продолжение своего расследования, на этот раз отметив провал российских спецслужб, прежде всего фсб, при планировании и проведении вторжения. Оказалось, фсб располагала информацией о реальном положении дел, реальном отношении к "русскому миру" и путину в Украине.

Есть записи, придающие таинственности российским неверным подсчетам. Опросы по заказу фсб показывали, что огромные слои населения Украины были готовы сопротивляться российскому вторжению, а ожидания, что российские войска встретят в качестве освободителей, были безосновательными. Несмотря на это, по словам официальных лиц, фсб продолжала кормить кремль радужными обещаниями, мол, украинские народные массы будут приветствовать прибытие российских военных и восстановление при власти промосковских сил.

Были данные о количестве украинцев, которых в январе 2022 года, за месяц до вторжения, на вопрос о том готовы ли они защищать свою страну с оружием в руках. На это ответили "да" – 48%! Но то ли тупые, то ли боялись противоречить высшему руководству, которое месяцами вынашивало в голове операцию по вторжению, но интерпретировали они эту цифру так: "Меньше половины!" И именно такой доклад, судя по всему, лег на стол и путину: "Меньше половины украинцев готовы защищать свою страну".

Не факт, что если бы путин получил другой вывод, он бы остановился. Похоже, теперь его планы напасть на Украину не могло остановить уже ничто. Он жаждал славы "восстановителя российской империи", но еще больше он жаждал крови "украинских националистов", которые годами не давали ему прибрать к рукам то, что "принадлежало ему по праву" и просто жаждал крови.

И он нажал на спусковой крючок.