Полесье побило рекорд: Гослесагентство отчиталось о высадке деревьев в 2021

30 декабря 2021 , 10:44
Читати новину українською

Источник:

Государственное агентство лесных ресурсов

Гослесагентство сообщило, что в течение 2021 года в Украине высадили около 240 миллионов деревьев. Рекордсменкой стала Житомирщина.

Жуткий пожар в 2020 году уничтожил там 75 тысяч гектаров леса. Теперь потери пытаются восстановить.

Заметьте В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники

Детали рассказал председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.

В этом году предприятия, которые подчиняются Гослесагентству Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений,
– подчеркнул чиновник.

Где больше всего высадили деревьев

Больше всего деревьев высадили на территории Полесья. В частности:

  • на Житомирщине – почти 51 миллион сеянцев;
  • на Волыни – 23,3 миллиона сеянцев;
  • на Ровненщине – 29,5 миллиона сеянцев;
  • на Черниговщине – 15,6 миллиона сеянцев;

Какая ситуация в других регионах

  • На Киевщине высадили почти 20 миллионов сеянцев;
  • на Полтавщине – фактически 10 миллионов;
  • в Сумской области – фактически 10 миллионов;
  • в Черкасской области – 8,2 миллиона;
  • в Винницкой области – 5,2 миллиона;
  • в Харьковской области – 6,2 миллиона;
  • в Тернопольской области – 4,4 миллиона;
  • в Хмельницкой области – 3,7 миллиона;
  • в Луганской области – 6,6 миллиона;
  • в Запорожской области – 4,4 миллиона;
  • в Кировоградской области – 3,8 миллиона;
  • в Херсонской области - 2,7 миллиона;
  • в Днепропетровской области – 1,6 миллиона;
  • в Донецкой области – фактически миллион;
  • в Николаевской области – 636 тысяч;
  • в Одесской области – почти 500 тысяч;
  • на Закарпатье – 15,1 миллиона;
  • на Львовщине – 8,1 миллиона;
  • на Буковине – 3,5 миллиона;
  • на Прикарпатье – 3,5 миллиона.

Рейтинг самых экологичных школ Украины

За считанные дни до Нового года в Украине обнародовали рейтинг самых экологичных школ. В него вошли 50 учебных заведений. Их командам совместными усилиями удалось собрать и сдать на переработку 91 тысячу 151 килограмм макулатуры и тонны других отходов.

Самые экологичные школы:

  • Херсонская ООШ I-III ступеней №32;
  • Переяславская ООШ I-III ступеней №3 (Киевская область);
  • Учебно-воспитательное учреждение, ООШ I-III ступеней – гимназия №6, Винница;
  • ООШ I-III ступеней №20, Винница;
  • Зеньковская специализированная школа I-III ступеней №1 (Полтавская область).
Автор: Мар'яна Бекало