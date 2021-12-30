Полесье побило рекорд: Гослесагентство отчиталось о высадке деревьев в 2021

Гослесагентство сообщило, что в течение 2021 года в Украине высадили около 240 миллионов деревьев. Рекордсменкой стала Житомирщина.

Жуткий пожар в 2020 году уничтожил там 75 тысяч гектаров леса. Теперь потери пытаются восстановить.

Заметьте В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники

Детали рассказал председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.

В этом году предприятия, которые подчиняются Гослесагентству Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений,

– подчеркнул чиновник.

Где больше всего высадили деревьев

Больше всего деревьев высадили на территории Полесья. В частности:

на Житомирщине – почти 51 миллион сеянцев;

на Волыни – 23,3 миллиона сеянцев;

на Ровненщине – 29,5 миллиона сеянцев;

на Черниговщине – 15,6 миллиона сеянцев;

Какая ситуация в других регионах

На Киевщине высадили почти 20 миллионов сеянцев;

на Полтавщине – фактически 10 миллионов;

в Сумской области – фактически 10 миллионов;

в Черкасской области – 8,2 миллиона;

в Винницкой области – 5,2 миллиона;

в Харьковской области – 6,2 миллиона;

в Тернопольской области – 4,4 миллиона;

в Хмельницкой области – 3,7 миллиона;

в Луганской области – 6,6 миллиона;

в Запорожской области – 4,4 миллиона;

в Кировоградской области – 3,8 миллиона;

в Херсонской области - 2,7 миллиона;

в Днепропетровской области – 1,6 миллиона;

в Донецкой области – фактически миллион;

в Николаевской области – 636 тысяч;

в Одесской области – почти 500 тысяч;

на Закарпатье – 15,1 миллиона;

на Львовщине – 8,1 миллиона;

на Буковине – 3,5 миллиона;

на Прикарпатье – 3,5 миллиона.

Рейтинг самых экологичных школ Украины

За считанные дни до Нового года в Украине обнародовали рейтинг самых экологичных школ. В него вошли 50 учебных заведений. Их командам совместными усилиями удалось собрать и сдать на переработку 91 тысячу 151 килограмм макулатуры и тонны других отходов.

Самые экологичные школы: