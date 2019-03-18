Полетят в реальные цели при необходимости: видео ракетных тренировок украинских военных

На Донбассе тактические ракетные комплексы "Точка У" расположены в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения. Это предусматривают минские договоренности, которых Украина неуклонно придерживается.

Результаты тренировок ракетных подразделений Объединенных сил доказывают, что украинские воины на Донбассе прикрыты надежным ракетным щитом, сообщает пресс-служба ОС.

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Там отмечают, что дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров.

Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, что входит в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в заданный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока – условным,

– отметили в пресс-службе.

Однако, как заверили военные, ракеты в случае необходимости будут лететь в реальные цели, ведь "объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом".