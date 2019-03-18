Полетять у реальні цілі в разі потреби: з’явилося відео ракетних тренувань українських воїнів

На Донбасі тактичні ракетні комплекси "Точка У" розташовані у районах відведення на великій відстані від лінії зіткнення. Це передбачають мінські домовленості, яких Україна неухильно дотримується.

Результати тренувань ракетних підрозділів Об’єднаних сил доводять, що українські воїни на Донбасі прикриті надійним ракетним щитом, повідомляє прес-служба ОС.

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Там зазначають, що дальність ведення вогню такого ракетного комплексу становить 120 кілометрів.

Втім, проведені нещодавно тренування в одному з ракетних підрозділів, що входить до складу Об'єднаних сил, довели, що для українських ракетників немає нічого неможливого: вони здатні швидко вийти у завданий район, розгорнутися у бойовий порядок та виконати пуск ракет по цілях. Поки що – умовним,

– зауважили у прес-службі.

Проте, як запевнили військові, ракети в разі необхідності летітимуть у реальні цілі, адже "об'єднані сили прикриті надійним ракетним щитом".